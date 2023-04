Twitter zrušil popisky na účtech světových médií včetně BBC, NPR nebo ruské RT

Washington - Sociální síť Twitter bez vysvětlení odstranila popisky, které se dříve zobrazovaly v profilech vybraných světových médií. Kromě nedávno zavedených označení o vládním či veřejném financování, které se objevily na účtech britské BBC nebo amerického NPR, zmizela také zmínka o státní povaze média používaná delší dobu u ruských nebo čínských organizací. Změna přišla ve čtvrtek večer současně s odstraněním modrého loga u jmen uživatelů, kteří jej dříve získali na základě ověření totožnosti.

Pokračuje tak chaotický vývoj kolem politiky Twitteru v otázce označování médií, který začal přibližně před dvěma týdny. Do té doby platforma používala pouze popisek "médium přidružené státu", který aplikoval u státních organizací, jako jsou ruská televize RT nebo čínská tisková agentura Nová Čína. Na začátku dubna toto označení připojil k hlavnímu účtu americké veřejnoprávní rozhlasové sítě NPR, jakkoli do té doby explicitně uváděl, že tato instituce do této kategorie nespadá, neboť disponuje redakční nezávislostí.

Následovala vlna pobouřených reakcí, která skončila ukončením aktivit NPR na twitteru. Sociální síť mezitím popisek u účtu tohoto média změnila na "vládou financované médium" a tuto klasifikaci rozšířila na další média, rovněž k jejich nelibosti. Kanadská rozhlasová a televizní společnost Canadian Broadcasting Corporation (CBC) twitter také opustila, stejně jako i švédský veřejnoprávní rozhlas Sveriges Radio (SR), zatímco protest BBC vyústil v úpravu na formulaci "veřejně financované médium".

Nyní všechny tyto popisky zmizely, přičemž Twitter stejně jako předchozí změny krok nevysvětlil. Majitel společnosti Elon Musk minulý týden v rozhovoru s BBC řekl, že jeho společnost se snaží být při klasifikaci médií přesná, americký miliardář zároveň v poslední době opakovaně dává najevo nesympatie vůči tradičním médiím.

NPR minulý týden Muskovu platformu obvinila ze snahy podkopat důvěryhodnost média. Nálepka vládou financované médium může podle kritiků vytvářet dojem, že vláda má vliv na obsah zpravodajství.

Zatímco toto označení Twitter poprvé aplikoval až tento měsíc, označování ruských, čínských nebo íránských médií a činitelů tímto způsobem začalo už v roce 2020. Politika se vztahovala na "vysoce postavené činitele a entity, které jsou oficiálním hlasem národního státu v zahraničí". Popisky o vazbách na stát se kromě již uvedených organizací zobrazovaly na profilech čínské státní televize CCTV nebo íránské Press TV.

Po stažení těchto upozornění adresovala děkovný vzkaz Muskovi ruská propagandistka a šéfka RT Margarita Simoňjanová. "Teď mě můžete i najít ve vyhledávání," hlásila v twitterovém příspěvku.