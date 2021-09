Twitter zavede funkci spropitného celosvětově a také v bitcoinech

San Francisco - Internetová sociální síť twitter se rozhodla rozšířit funkci, která uživatelům umožňuje jednoduše zasílat peníze autorům příspěvků, aby tak ocenili jejich činnost. Funkce spropitného s označením Tip Jar (sklenice na spropitné) bude nově dostupná celosvětově a platby bude přijímat i v bitcoinech. Twitter to oznámil ve čtvrtek. Firma tak chce držet krok s provozovateli jako Patreon, kteří funkci také nabízejí.

Twitter novou funkci od května testoval. Peníze jejím prostřednictvím mohli posílat všichni uživatelé, přijímat je ale byla schopna pouze skupina vybraných uživatelů, která zahrnovala například novináře, experty a zástupce neziskových organizací. Tato skupina by se však měla časem rozšiřovat.

Nová funkce přidává na twitterové profily některých uživatelů malou ikonu s peněžním symbolem vedle ikony sledovat. Zatím se bude zobrazovat jen na chytrých telefonech. Za několik týdnů přibude i na jiných zařízeních s operačním systém Android.

Kliknutím na ikonku se ostatním uživatelům otevře nabídka platebních služeb, které pak mohou k zaslání peněz majiteli profilu využít. Twitter sám zasílání peněz nezajišťuje.

Platby budou možné také v kryptoměnách, jako je bitcoin. Podle manažerky Twitteru zodpovědné za projekt Esther Crawfordové je to nejlepší řešení pro regiony, ve kterých je nabídka bankovních služeb slabá.

Twitter experimentuje i s dalšími inovacemi, které by podle něj měly uživatelům zajistit větší bezpečí. Zavádí vylepšený filtr nežádoucích výrazů a také funkci, která může automaticky blokovat účty podobné těm, které již uživatel zablokoval. Nově by mělo být také snazší nenápadně "přestat sledovat“ některé profily. Firma také oznámila, že testuje funkci, která by uživatelům umožňovala ukazovat na její sociální síti jejich sbírky digitálních aktiv, unikátních tokenů (NFT).