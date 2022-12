Twitter zablokoval účty prominentním novinářům, kteří informovali o Muskovi

Washington - Twitter zablokoval účty několika renomovaným novinářům, kteří se zabývali majitelem společnosti Elonem Muskem, upozornila stanice BBC. Mezi zablokovanými žurnalisty jsou mimo jiné redaktoři deníků The New York Times, The Washington Post nebo stanice CNN. Mluvčí Twitteru webu The Verge sdělila, že pozastavení účtů novinářů souvisí se sdílením lokačních dat.

Zpráva o zablokování žurnalistů přichází poté, co Musk uvedl, že podnikne právní kroky proti 20letému vysokoškolákovi Jacku Sweeneymu, vlastníkovi twitterového účtu, který sledoval pohyb miliardářova soukromého letadla. Nyní již zablokovaný účet používal veřejně dostupné letové údaje a informoval o každém vzletu a přistání Muskova soukromého letadla. Musk tvrdí, že sdílením lokačních dat byla ohrožena bezpečnost jeho syna.

"Je úplně v pořádku mě kritizovat od rána do večera, ale sdílet moji polohu v reálném čase a ohrožovat moji rodinu ne," napsal dnes na twitteru Musk. Dodal, že účty, které se dopouštějí takzvaného doxingu, tedy veřejného sdílení soukromých informací, budou potrestány zablokováním na sedm dní.

Mezi zablokovanými žurnalisty je také reportér listu The Washington Post Drew Harwell. Šéfeditorka listu Sally Buzbeeová na twitteru vyzvala k obnově jeho účtu i účtů dalších novinářů.

"Pozastavení twitterového účtu Drewa Harwella odporuje tvrzení Elona Muska, že zamýšlí vést Twitter jako platformu oddanou principu svobody slova," podotkla Buzbeeová. "Twitter na Harwella uvalil zákaz bez varování, procedury nebo vysvětlení poté, co Harwell zveřejňoval své precizní zprávy o Muskovi," dodala.