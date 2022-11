Twitter v reakci na Muskovo ultimátum opouštějí stovky zaměstnanců

Los Angeles (USA) - Odhadem stovky zaměstnanců se rozhodly opustit firmu Twitter poté, co jim nový majitel Elon Musk dal ultimátum, aby se buď připojili k závazku tvrdě pracovat, nebo aby odešli. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Twitter zaměstnancům rovněž oznámil, že do pondělí zavírá kanceláře. Krize ve společnosti provozující stejnojmennou sociální síť podle deníku The Guardian ohrožuje samotné její fungování. Některé veřejně známé osoby i úřady začaly zveřejňovat alternativní místa, kde budou v budoucnu zveřejňovat informace. Musk na platformě informoval, že hodlá odblokovat některé účty. V případě bývalého prezidenta Donalda Trumpa ještě rozhodnutí ale nepadlo.

Oznámené odchody poukazují na neochotu některých z přibližně 3000 zaměstnanců Twitteru zůstat ve firmě, kde Musk už nedávno propustil asi polovinu pracovníků včetně nejvyššího vedení a nemilosrdně v ní mění firemní kulturu s důrazem na dlouhou pracovní dobu a intenzivní tempo.

Musk poslal ve středu zaměstnancům Twitteru e-mail, ve kterém uvedl, že "abychom mohli vybudovat průlomový Twitter 2.0 a uspět ve stále konkurenčnějším světě, budeme muset být v budoucnu mimořádně tvrdí". Zaměstnanci byli dále vyzváni, aby klikli na "ano", pokud chtějí zůstat. U těch, kteří neodpoví do čtvrtečního termínu, se předpokládá, že si zvolili možnost firmu opustit. Dostanou ale odstupné, stálo v e-mailu.

"Myslím, že až se dnes usadí prach, zůstane tu pravděpodobně méně než 2000 lidí," řekl zpravodajskému serveru BBC pod podmínkou zachování anonymity jeden z bývalých zaměstnanců Twitteru.

Někteří bývalí softwaroví inženýři Twitteru tvrdí, že by platforma mohla "zkolabovat již v pondělí", řekl v reakci na odchod zaměstnanců BBC bývalý viceprezident Twitteru Bruce Daisley. "Velké množství funkcí je podle všeho podmíněno přítomností inženýrů na místě," rozvedl. "Pokud tito inženýři odešli, pak to skutečně ohrožuje udržitelnost produktu," dodal.

Musk se ve čtvrtek setkal s některými vrcholnými zaměstnanci, aby se jim pokusil odchod rozmluvit, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na své zdroje z Twitteru.

Dnes Musk požádal softwarové inženýry, aby přiletěli a dostavili se do 14:00 místního času (23:00 SEČ) do ústředí firmy v San Francisku. Zaměstnancům nařídil, aby mu e-mailem poslali shrnutí toho, čeho jejich softwarový kód "dosáhl" za posledních šest měsíců, "spolu s až deseti snímky obrazovky s nejvýznamnějšími řádky kódu". S těmi, kdo pracují zdaleka nebo se nemohou dostavit kvůli rodinným důvodům, bude hovořit prostřednictvím videohovoru.

Mezi odcházejícími je mnoho pracovníků zodpovědných za opravu chyb a prevenci výpadků služeb, což vyvolává otázky ohledně stability celé platformy, uvedl Reuters. Podle jednoho ze zdrojů obeznámeného se situací hrozí Twitteru výpadky. "V mnoha oblastech už není nikdo, kdo by ty opravy dělal," uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

BBC zmiňuje tři potenciální hrozby: kybernetický útok, výpadek serverů a vyhlášení bankrotu. Pro Twitter minulý týden přestala pracovat šéfka kybernetické bezpečnosti Lea Kissnerová. Vzhledem k tomu, že společnost už nemá žádný tým pro komunikaci, není známo, zda ji někdo nahradil. Třebaže zabezpečení sociální sítě je robustní, neobjede se bez pravidelné údržby.

Další riziko představuje vyřazení serverů z provozu, ať už zlovolné, nebo omylem při rutinní údržbě, která není pod řádným dohledem. Možnost bankrotu autor článku zpochybňuje s tím, že si nový šéf Twitteru svou roli užívá.

Musk ve čtvrtek pozdě večer na twitteru uvedl, že se výpovědí neobává, protože "nejlepší lidé zůstávají". Bez bližšího upřesnění dodal, že užívání platformy "dosáhlo dalšího historického maxima".

Než převzal kontrolu nad Twitterem, měla společnost kolem 7500 zaměstnanců. Firma údajně zaměstnávala také tisíce smluvních pracovníků, z nichž většina byla patrně propuštěna.