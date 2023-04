Twitter podle Muska od podzimu snížil počet zaměstnanců z 8000 na 1500

San Francisko (USA) - Americká společnost Twitter zredukovala počet zaměstnanců na 1500, řekl v rozhovoru s BBC majitel firmy Elon Musk. Když ji loni na podzim kupoval, zaměstnávala téměř 8000 lidí. Musk také řekl, že ke stejnojmenné sociální síti se vrátila většina inzerentů, takže z hlediska příjmů a výdajů je v tomto ohledu teď na nule.

Na otázku, zda je těžké propustit tolik lidí, Musk řekl, že "to není vůbec legrace" a někdy to může být bolestivé. Také poznamenal, že všechny zaměstnance nepropouštěl sám, protože při takovém počtu to není možné.

Když Musk loni v říjnu firmu převzal, inzerenti začali ve velkém odcházet. Musk uvedl, že to bylo způsobeno cyklickou povahou výdajů na reklamu, z nichž některé byly politické. Hromadné propouštění a technické závady krátce po dokončení akvizice také vyvolaly obavy z možného šíření nenávistných projevů a závadného obsahu. Většina inzerentů se ale podle Muska už vrátila. "Téměř všichni se buď vrátili, nebo řekli, že se vrátí," prohlásil Musk.

Twitter podle Muska nyní funguje na hranici rentability, v zisku by mohl být už v tomto čtvrtletí. Twitter má také nejvíce uživatelů, co kdy měl, dodal vlastník firmy.

Musk firmu Twitter koupil po bouřlivé bitvě s vedením a správní radou, které podnikatele zažalovaly, aby ho přiměly k uzavření obchodu, jak předtím sliboval. Musk uvedl, že nakonec převzetí uskutečnil, protože k tomu byl právně zavázán. Na dotaz, zda nákupu Twitteru nelituje, odvětil, že "nešlo o večírek" a že "míra bolesti byla mimořádně vysoká". Poslední měsíce byly podle něj velmi stresující, ale koupě firmy byla správná. Samozřejmě by se našlo mnoho chyb, míní. "Ale konec dobrý, všechno dobré, cítím, že jdeme dobrým směrem." Pokud by mu nyní za firmu někdo nabídl 44 miliard dolarů (945,6 miliardy Kč), což je částka, za kterou ji koupil, tak by ji prodal jen v případě, že by kupující byl "tak oddán říkat pravdu", jako je on.

Rozhovor se dotkl řady témat, od vážných, jako je řešení sexismu, až po absurdní. Jak je u Muska zvykem, zpestřil rozhovor také vtipy a méně vážnými výroky. Mimo jiné opakovaně tvrdil, že generálním ředitelem Twitteru je teď jeho pes Floki. "Má černý rolák, co víc potřebuje?" řekl se smíchem. Chvílemi rozhovor vyzníval až bojovně, když se Musk otočil proti svému tazateli a zpochybňoval práci BBC ve všech oblastech, od dezinformací o covidu-19 až po nenávistné projevy.

Musk neposkytuje rozhovory často a rozhovor s BBC vznikl nečekaně. BBC měla k dispozici asi jen 20 minut na oznámení. Naladily si ho více než tři miliony uživatelů. Rozhovor s Muskem dělal novinář James Clayton, který se hned na začátku Muska zeptal, proč souhlasil s rozhovorem. Musk reagoval, že to bylo spontánní rozhodnutí, a že se mu to stává často.

Musk hovořil také o některých soukromých záležitostech. Přiznal, že občas spí v kanceláři, místo má na gauči v knihovně, kam podle něj nikdo nechodí. Na otázku, jaké byly jeho první dojmy z Twitteru, odpověděl, že si říkal, že je to opravdu hezká budova. V diskusi o politických názorech pak přiznal, že v posledních volbách hlasoval pro Joea Bidena, ale Twitter by podle něj neměl být místem, které vyzdvihuje stranickou politiku.

Na dotaz ohledně svobody projevu na platformě odpověděl otázkou: "Kdo je v tomto směru arbitrem?" Podle něj existuje hranice v případě nenávistného projevu, kdy nemůže třeba obhajovat vraždu, protože je to nezákonné. Cílem Twitteru podle Muska je být nejpřesnější platformou, jakou může být, i když přiznal, že žádný systém nebude dokonalý. Řekl také, že je obecně proti zakazování, a to i zákazu čínské aplikace TikTok, kterou sám nepoužívá a jejíž zákaz by Twitteru podle něj určitě pomohl.

Musk rovněž přiznal, že má zvláštní vztah s médii, který se smíchem popsal jako "láska a nenávist, možná spíš nenávist". Média jsou podle něj schopna ho pravidelně pomlouvat, současně ale dodal, že si myslí, že je dobře, že existuje svobodný tisk, ve kterém se o něm a dalších "mocných lidech" může takto psát.

Clayton také Muskovi připomněl některé kontroverzní tweety z minulosti. "Střelil jsem se několikrát do nohy svými tweety? Ano," přiznal. "Myslím si, že bych neměl tweetovat po třetí hodině ranní."

Rozhovor se dotkl také ověřovací modré ikony, která byla původně zdarma a za kterou je nutné od začátku tohoto měsíce platit. Některá média, jako například The New York Times (NYT), tak o svoji ikonu přišla, protože odmítla platit. "Je to jen malá částka, takže nevím, v čem je jejich problém," řekl Musk. "Budeme se chovat ke všem stejně," dodal s tím, že nechce, aby Twitter dále posiloval určitou třídu "pomazaných novinářů", kteří určí, jak má vypadat zpráva.

Musk také na závěr vyřešil spor Twitteru s BBC kvůli označení účtu. BBC se nelíbilo, že je označována jako korporace "financována vládou". Nově na Twitteru bude označena za "veřejně financovanou".