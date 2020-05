Twitter označil Trumpovy tweety za nepřesné, Trump hrozí regulací

Washington - Společnost Twitter, která provozuje stejnojmennou sociální síť, poprvé označila tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa jako nepřesné. Trump následně pohrozil sociálním sítím regulací či uzavřením, pokud budou umlčovat konzervativní hlasy. Upozornění vydané Twitterem se týká Trumpova kritického názoru na korespondenční hlasování, které prezident nepovažuje za nic jiného než za podvod. Portál magazínu Variety poznamenal, že Twitter nadále bez označení ponechal Trumpův tweet, který podporuje konspirační teorii, že někdejší republikánský kongresman Joe Scarborough zabil pracovnici své kanceláře Lori Klausutisovou. Smazání těchto Trumpových tweetů požaduje vdovec po Klausutisové.

Trump se proti korespondenčnímu hlasování, ke kterému se v době nynější pandemie nemoci covid-19 uchýlilo několik amerických států, vymezuje dlouhodobě. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom počátkem měsíce oznámil, že pro listopadové prezidentské volby dostanou všichni registrovaní voliči v tomto americkém státě lístky pro korespondenční hlasování. Newsom zároveň zdůraznil, že to neznamená, že Kalifornie ustupuje od prezenčního hlasování ve volebních místnostech, ale že to je jen možnost, kterou chce lidem poskytnout.

Trump postup Kalifornie opakovaně kritizoval a znovu tak učinil v úterý, kdy napsal, že korespondenční hlasování nebude nic jiného než podvod. "Poštovní schránky budou vykradeny, lístky padělány a dokonce nelegálně vytištěny a podvodně podepsány," napsal prezident.

"Guvernér Kalifornie posílá lístky milionům lidí, všem, kdo v tomto státě žijí. Nezáleží na tom, kdo to je a jak se tam dostali, ale lístek dostanou. Poté je vyhledají profesionálové, kteří řeknou těmto lidem, z nichž mnozí ani nepomysleli na to, že by volili, jak a pro koho mají hlasovat. Budou to zmanipulované volby. Ani náhodou!" napsal Trump v jednom ze dvou tweetů, které jsou nyní Twitterem označené jako nepřesné.

"Získejte fakta o korespondenčním hlasování," uvádí nyní Twitter pod Trumpovými kontroverzními příspěvky. Upozornění odkazuje na stránku, kde se uvádí, že tato tvrzení jsou mimo jiné podle televize CNN či deníku The Washington Post nepodložená a že podle expertů se s korespondenčním hlasováním jen zřídka podvádí.

Twitter dále uvedl, že Trump psal o korespondenčním hlasování nepravdivě, protože nejsou důkazy o tom, že tento způsob voleb souvisí s podvody. Nepravdivé bylo i tvrzení, že lístky dostanou všichni lidé v Kalifornii, protože je obdrží jen registrovaní voliči. Televize NBC News uvedla, že pět států USA již uspořádalo výhradně korespondenční hlasování a že všechny státy USA nabízí možnost korespondenčního hlasování.

Dnes na twitteru Trump výhrady vůči korespondenčnímu hlasování zopakoval a napsal, že stejně jako není možné tento druh volení nechat v USA ve velkém zakořenit, není možné nechat sociální platformy umlčovat konzervativní hlasy. "Viděli jsme, jak se o to (sociální platformy) v roce 2016 pokusily a neuspěly," napsal s odkazem na prezidentské volby před čtyřmi lety. Uvedl také, že republikáni mají pocit, že sociální sítě naprosto umlčují konzervativní názory. "Než dovolíme, aby se tak vůbec dělo, tak je budeme tvrdě regulovat, nebo je zavřeme," pohrozil sítím.

Kontroverze tento týden vyvolaly i Trumpovy tweety o Scarboroughovi. Prezident na twitteru naznačil, že Scarborough, který je současným prezidentovým kritikem, Klausutisovou zabil, což ovšem odporuje závěrům vyšetřovatelů. Twitter se rodině omluvil, příspěvky však zatím nesmazal, jak vdovec žádá.

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Klausutisová trpěla dříve nezjištěnou srdeční komplikací, kvůli které v kanceláři zkolabovala a při pádu se udeřila hlavou o stůl. Někdejší kongresman byl v čase incidentu ve Washingtonu a ne na Floridě, kde se událost stala.

Twitter obecně do zpráv politických lídrů nezasahuje s tvrzením, že zachovávání kontroverzních příspěvků politiků pomáhá jejich veřejné kontrole a podporuje diskusi. Minulý rok však toto pravidlo firma upravila a uvedla, že sdělení světových vůdců nestojí zcela nad pravidly platformy a některé příspěvky mohou být označeny varovným sdělením.