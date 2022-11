Twitter bude rušit parodické účty, které nebudou jasně označené jako parodie

San Francisco (USA) - Parodické účty na twitteru, které se budou vydávat za profily známých osobností, ale neuvedou jasně, že jde o parodii, budou bez varování trvale zrušeny. Na svém twitterovém profilu to oznámil nový majitel firmy Twitter Elon Musk. Dříve platforma před pozastavením vydávala varování, ale vzhledem k tomu, že Twitter zavádí plošné ověřování, žádné varování už nebude, a také žádné výjimky.

"Bude to jasně označeno jako podmínka registrace na Twitter Blue," uvedl Musk.

Nový šéf Twitteru dodal, že i jakákoli změna jména si vynutí dočasnou ztrátu modré ikony s ověřením. Musk tím reagoval na to, že si některé osoby změnily zobrazovací jméno, ale už ne jména svých účtů, a tweetovaly jako "Elon Musk" nebo někteří politici s ověřením.

Twitter v sobotu oznámil spuštění nové služby s měsíčním předplatným 7,99 USD (téměř 200 Kč). Uživatelé služby mají mimo jiné získat u svého účtu modrou ikonu, která dosud sloužila k označování ověřených profilů. V neděli však Twitter podle médií dodal, že odkládá poskytování ověřovacích modrých ikon předplatitelům nové služby na dobu po úterních volbách v USA.

Musk na konci října dokončil převzetí společnosti Twitter za 44 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu Kč). Následně rozpustil devítičlennou správní radu a stal se jediným ředitelem podniku. Oznámil také, že Twitter vytvoří radu pro moderování obsahu s "velmi různorodými názory". "Před svoláním této rady nedojde k žádným zásadním rozhodnutím o obsahu ani obnovení účtů," dodal.

K tématu dříve zakázaných účtů na twitteru Musk uvedl, že nebudou znovu povoleny, dokud pro to nebude mít platforma jasně stanovený proces. Vytvoření takového procesu potrvá ještě několik týdnů. Musk tím vnesl více světla i do případného návratu nejznámějšího zakázaného uživatele twitteru, bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je tak jasné, že Trump se nevrátí do kongresových voleb, které se konají 8. listopadu, uvedla agentura Reuters.