Tvůrci úspěšného filmu Ženy v běhu chystají novou komedii Srdce na dlani

Praha - Tvůrci úspěšného filmu Ženy v běhu - režisér Martin Horský a producent Tomáš Hoffman - chystají novou komedii s názvem Srdce na dlani. Snímek označovaný jako komedie "pro všechny, kteří věří na lásku" by měl mít v kinech premiéru 20. ledna příštího roku. ČTK o tom za distribuční společnost CinemArt informoval Petr Slavík.

"V komedii Srdce na dlani se proplétá několik příběhů o lásce, která temperamentně zasáhne do života starších, mladších i nejmladších hrdinů. A zamilují se dokonce i baseti Váleček a Šalina. Věřím, že naše nová komedie udělá divákům v kinech radost a potěší je stejně jako Ženy v běhu," uvedl režisér a scenárista Horský.

Ženy v běhu se staly diváckým hitem, který přilákal do kin téměř 1,6 milionu diváků. Předloni se stal nejnavštěvovanějším snímkem, který vydělal bezmála 212 milionů korun a získal na filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.

Film Srdce na dlani je o lásce, která přináší do životů hlavních hrdinů naději a krásu, ale i komplikace a překážky. "Je to příjemný a chytrý film s humorem. V životě mnohých je radosti málo a tato komedie pěstuje úsměv a inteligentní legraci," uvedl Boleslav Polívka, představitel Josefa, který si po odchodu do penze splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Jeho filmového syna Karla hraje jeho syn Vladimír Polívka, a tak se na filmovém plátně poprvé setkávají v rolích otce a syna.

"S tátou se mi hraje skvěle, známe se tak dobře, že jen v pohledech se dokážeme perfektně dorozumět a sladit. Jediný problém je v tom, že se na place buď rozchechtáme, nebo nám aspoň cukají koutky. Jak říká táta, kdybychom spolu chodili do školy a seděli v lavici, tak nás rozsadí," podotkl Vladimir Polívka.

V dalších rolích se představí Jana Pidrmanová, Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Marek Taclík, Jan Čadil nebo Jaroslava Kretschmerová. "Režiséra Martina Horského znám už dávno a mám moc ráda jeho komedie. V této době je jich třeba, diváci se chtějí zasmát a Srdce na dlani je krásný film přesně toho druhu," sdělila Eliška Balzerová, která se objeví v roli rázné Marušky, majitelky pojízdné kavárny.

Komediální žánr je v českých kinech žádaný. V popředí víkendové návštěvnosti kin je v současné době komedie režisérky Marty Ferencové Přání Ježíškovi, která za měsíc v kinech zaznamenala přes 132.000 diváků. Novou komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel letos vidělo téměř 600.000 lidí. Divácky nejúspěšnějším českým snímkem loňského léta se stal film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. V čele víkendové návštěvnosti kin byla před jejich uzavřením loni 12. října komedie Bábovky režiséra Rudolfa Havlíka.