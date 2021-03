Tvůrci Teorie tygra chystají novou komedii Teorie touhy

Praha - V těchto dnech tvůrci komedie Teorie tygra režisér a scenárista Radek Bajgar a scenáristka Mirka Zlatníková na Vysočině natáčejí film Teorie touhy. Stejně jako v Teorii tygra, která přilákala do kin přes 400.000 diváků, v příběhu pěti manželských párů, které si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů, jednu z hlavních rolí ztvárnil Jiří Bartoška. Film by měl mít premiéru letos 28. října. ČTK o tom za distribuční společnost CinemArt informoval Petr Slavík.

Podle režiséra Bajgara je Teorie touhy určena všem párům se smyslem pro humor. "Těm, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit," uvedl.

V hlavní ženské roli Heleny se představí Lenka Vlasáková, která spolupracovala s Radkem Bajgarem již na televizním seriálu Neviditelní. "Helena žije dlouho ve vztahu, který je okolím vnímaný jako ideální. Tento příběh je o tom, jak moc je to ideální i uvnitř. Mně se líbil scénář, jak Mirka Zlatníková i Radek Bajgar hledají, co je to vztah, jak spolu umět žít i v dlouhodobém vztahu, aby člověk zároveň mohl mít svobodu a neztratil sám sebe," sdělila.

Další postavy, které se ve filmu sejdou na Kurzu pevného objetí, představují Stanislav Majer, Vojtěch Kotek, Šárka Vaculíková, Ondřej Bauer, Josef Polášek, Vasil Fridrich nebo Petra Nesvačilová. "Ve filmu je asi patnáct skoro rovnocenných rolí, složitost castingu byla ve vyladění té party, aby to portfolio bylo pestré a lidské typy se neopakovaly. Hlavní pár Lenku Vlasákovou a Standu Majera jsme měli už při psaní vyjasněný, stejně tak i šéfa resortu Jiřího Bartošku, on pro mě tak nějak reprezentuje konkrétní životní postoj, s tím nic nenadělám," podotkl režisér Bajgar. "Také dvojice podivných kriminalistů byla jasná - Jana Plodková a Radek Holub, a některé partnerské dvojice. Čím dál raději točím s herci, které dobře znám, při psaní dialogů je slyším v hlavě. A také spolu pak trávíme spoustu času a to je lepší s lidmi, které máte rádi," dodal.

Komedie Teorie tygra režiséra Bajgara s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích patřila k nejúspěšnějším tuzemským filmům roku 2016. Rodinný příběh odehrávající se v blízkosti Vltavy, Berounky a Sázavy s místy černým humorem vypráví o veterináři Janovi, který se rozhodl vzít svůj život do vlastních rukou. A to navzdory přesvědčení jeho manželky, že 'chlapi nechápou, proč jsou na světě a je na nás ženách, abychom jim to vysvětlily'. Chystaný snímek Teorie touhy na film Teorie tygra navazuje tématem, nikoli příběhem. "Na téma jsem nepřišel, téma tu je, kdekdo ho žije, jen jsme s Mirkou Zlatníkovou dost dlouho přemýšleli, jak ho odvyprávět tak, aby to lidi bavilo. Žánrem to bude samozřejmě komedie, co také jiného se vztahy. Mně ty komedie vycházejí tak trochu smutně, je v tom zároveň skepse, i když tentokrát míň, než jindy. Stárnu, vidím to laskavěji," dodal režisér Bajgar.