Tvůrci snímku Bod obnovy se soustředili na základní kameny žánru sci-fi

Karlovy Vary - Tvůrci českého snímku Bod obnovy, který festival v Karlových Varech uvádí v sekci Zvláštní uvedení, se soustředili na základní kameny žánru sci-fi. Snímek chce navázat na tradici tuzemských velkolepých filmů typu Ikarie XB-1 z roku 1963. V Bodu obnovy, který tuzemská kina uvedou od 21. září, se pokusili vykreslit uvěřitelnou budoucnost, která se nás hodně týká a teoreticky bychom ji mohli zažít. V rozhovoru s ČTK to řekl režisér Robert Hloz.

"Nedá se říct, že by to byl jediný pokus o sci-fi v České republice, těch filmů pár je, ale mám pocit, že je nikdo moc nezná. Jsou tady komedie Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, které miluju, ale často jsou to spíše takové fantasy v moderním světě. Když si člověk řekne sci-fi, chce vidět budoucnost, jiné domy, vesmírné lodě a podobně," uvedl Hloz. "Od Ikarie XB-1 se lišíme tím, že se Bod obnovy neodehrává ve vesmíru, ale chceme navázat na její kvalitu a žánr," dodal.

Bod obnovy, jemuž se přezdívá Blade Runner po Česku, se zabývá existenciální otázkou, zda si lidstvo zaslouží druhou šanci. Odehrává se v roce 2041, v němž lidstvo dosáhlo bodu, kdy dokáže obelstít smrt. V případě nepřirozeného úmrtí má každý právo být znovu oživen. Stačí si jen vytvořit zálohu osobnosti – bod obnovy.

Film s působivou vizuální stránkou se dá charakterizovat jako krimi sci-fi. "Hlavní postava objevuje zákulisní machinace v systému, který dovoluje lidem, aby předčasně neumírali. Existuje možnost obnovit život v rámci jakéhosi sociálního pojištění pro všechny. Jde o plán tuhle věc zprivatizovat a mimo jiné vyvstává otázka, co se může stát, když se mozek, který vlastně zálohuje data, dostane do soukromých rukou," řekl Hloz.

Do role hlavní hrdinky, agentky Em Trochinowské, tvůrci obsadili herečku Andreu Mohylovou. Postavu ředitele Institutu bodu obnovy Rohana ztvárnil Karel Dobrý. "Obchoduju s obnoveným životem. Úplně kladná postava to není, ten obchod není zcela čistý. Nejsem úplně záporná postava, ale kladná také ne," podotkl Dobrý.

Podle režiséra Hloze je natáčení sci-fi náročnější, než dělat film ze současnosti. "U nás se kinematografie spíše ubírá cestou příběhů obyčejných lidí. Udělat uvěřitelné sci-fi je hodně těžké," souhlasil Dobrý.

Režisér Hloz se narodil roku 1989 v Brně. Jeho studentský film Podtlak z roku 2009 byl oceněn na několika festivalech a se studentským filmem Mlýn vyhrál Kodak Student Gold Award a Noc Filmových Nadějí 2011. "Naše spolupráce byla v pohodě. On ví, co chce, má jasnou představu, jak by ty obrázky měly vypadat," konstatoval Dobrý.