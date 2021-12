Tvůrci sKORO NA mizině s pomocí fanoušků připravili nový internetový seriál

Ilustrační foto - Bez vážných následků se obešel zásah elektrickým proudem, který utrpěl herec Michal Isteník (na snímku pořízeném 4. listopadu v Brně) v úterý při hostování brněnského Buranteatru v Praze. Ze Žižkovského divadla Járy Cimrmana jej odvezla záchranná služba, nicméně z nemocnice jej brzy propustili a vrátil se do Brna. Příčinou události byl zřejmě zkrat, řekl ČTK dramaturg a herec Buranteatru Miroslav Ondra. Podle ředitelky pražské scény Jany Rumlenové byla však prodlužovací šňůra, která zranění způsobila, majetkem brněnského souboru.

Ilustrační foto - Bez vážných následků se obešel zásah elektrickým proudem, který utrpěl herec Michal Isteník (na snímku pořízeném 4. listopadu v Brně) v úterý při hostování brněnského Buranteatru v Praze. Ze Žižkovského divadla Járy Cimrmana jej odvezla záchranná služba, nicméně z nemocnice jej brzy propustili a vrátil se do Brna. Příčinou události byl zřejmě zkrat, řekl ČTK dramaturg a herec Buranteatru Miroslav Ondra. Podle ředitelky pražské scény Jany Rumlenové byla však prodlužovací šňůra, která zranění způsobila, majetkem brněnského souboru. ČTK/Šálek Václav

Praha - Tvůrci internetového seriálu sKORO NA mizině připravili nový seriál Liga mužské moudrosti, který opět financovali z finančních příspěvků fanoušků. Seriál označovaný jako "útok na hyperkorektnost" přinese nové téma a nové herce, jakými jsou například Michal Isteník, Eva Leinweberová či Tomáš Havlínek. Tým tvořený režisérem Vladimírem Skórkou, scenáristy Martinem Šimičkem a Petrem Kolečkem nebo hercem Jiřím Langmajerem nadále zůstává. ČTK o tom za tvůrce informovala Nikol Klevcovová.

Premiéra pilotního dílu bude 8. prosince na youtube kanálu Dobře vycpaný bobr. "Ačkoli to vypadalo, že jsme se nadobro odmlčeli, není to tak. Díky příspěvkům fanoušků můžeme skutečně nezávisle tvořit a mohli jsme přijít s kontroverzním tématem a stylem humoru, který by dnes už v televizích neprošel," uvedl režisér Skórka.

"Také chvíli trvalo, než jsme přišli na tu správnou myšlenku, o čem by to mělo být, protože seriál musí mít silné téma, jinak nás to nebaví. Tou myšlenkou je, že se musíme postavit proti hyperkorektnosti, proti špatně podanému či zneužívanému fenoménu #metoo a tak dále. Doufáme, že i na tomto poměrně vážném poli se najdou lidé, které seriál pobaví a potěší," dodal.

Na rozdíl od seriálu sKORO NA mizině nebudou kvůli časovému vytížení v novince účinkovat herci z ostravského Divadla Mír Štěpán Kozub nebo Albert Čuba. "Pokračuje naštěstí stejný scenáristický tým ve složení Martin Šimíček a Petr Kolečko. Petr se dokonce hlásil, že by si tam chtěl zahrát v nějakém díle, tak se můžeme opět těšit na jeho fenomenální výkony," sdělil Skórka.

Nováčky v hereckém obsazení Isteníka, Leinweberovou a Havlínka doplní vedle Langmajera Josef Kaluža, Petr Panzenberger, Pavla Dostálová nebo Martin Gorol.

Internetový seriál sKORO NA mizině, za kterým stojí tvůrci on-line seriálu Lajna, popisuje situaci herců ode dne, kdy byla zavedena karanténa. Osmidílný seriál vzniklý ve specifických podmínkách protipandemických opatření se setkal s velkým ohlasem. Jeho první epizoda s názvem Došly prachy od loňského 22. dubna zaznamenala do dneška téměř 2,4 milionu zhlédnutí.