Tvůrci seriálu Oktopus chtějí divákům nabídnout trochu jinou detektivku

Praha - Seriál Oktopus chce divákům České televize od 28. srpna nabídnout trochu jinou detektivku. Bude to první český kriminální seriál postavený pouze na vyšetřování odložených případů. Ve 13 dílech je budou vyšetřovat Miroslav Krobot a Marika Šoposká. Tvůrci o tom dnes informovali novináře při příležitosti představení prvního dílu Ztracený případ.

Fotogalerie

"Myslím, že komerční televize zahltily obrazovky detektivkami, které se sami sobě dost podobají. My jsme se to snažili udělat jinak. V případě Octopusu má každý díl vždycky jedno téma, lidé nejsou stejní jako před dvaceti lety, takže to slibuje nějaký vývoj charakterů. A pak je tam také dost nadsázky a občas i humoru, takže je to netypická detektivka," řekl ČTK kreativní producent ČT Josef Viewegh.

Seriály s kriminální zápletkou jsou u českých diváků velmi oblíbené a pro dramaturgy televizí představují určitou "sázku na jistotu". Například od 30. srpna uvidí diváci Primy osmidílný seriál Pod hladinou z prostředí potápěčů a poříční policie. Televize Nova na podzim uvede pokračování Kriminálky Anděl, jejíž první díl měl premiéru v roce 2008. Placený portál Voyo rozšíří letos nabídku o původní český špionážní thriller Extraktoři.

"Pro program je to dobré, protože televize mohou seriály donekonečna reprízovat. Krimi je nadčasový žánr, který je tady určitě potřeba, ale samozřejmě těch detektivek je nyní až moc. Oktopus bude jiný a doufám, že lepší," podotkl Viewegh.

Režisérem seriálu Oktopus je Jan Pachl, autor letos uvedené minisérie Volha a krimiseriálů Cirkus Bukowsky a Rapl. "Tentokrát jsme hledali formát, kterým bychom se zásadněji odlišili v současné záplavě detektivek. Perspektiva vyšetřování v Oktopusu je zcela obrácená, čas plyne výrazně pomaleji než v okolním světě, nehraje se o minuty, ale o roky. Práce našich detektivů tak vzdáleně připomíná archeologii, kdy se pod zašlými nánosy prachu odkrývají nevyřešené zločiny," uvedl Pachl.

První kriminální příběh odvysílala veřejnoprávní BBC v roce 1938 pod názvem Telecrime. V tehdejší Československé televizi se detektivní příběhy objevily ve vysílání na začátku roku 1960. Před pětapadesáti lety se na obrazovkách poprvé představili Hříšní lidé města pražského s Jaroslavem Marvanem, Martinem Růžkem, Josefem Bláhou a Františkem Filipovským coby členy pražské mordparty.

"Původně se tvůrci drželi toho, že každý zločin, který ukážou na obrazovce, musí být potrestán. Tohle se časem ale výrazně změnilo. V polovině 80. let autoři amerických seriálů, především Miami Vice, přišli s přístupem, který více odpovídal realitě," konstatoval analytik formátů Milan Kruml.

Podle Davida Musila, kreativního producenta TV Nova, musí kriminální snímek, aby uspěl u českého diváka, mít nápad a silné autory. "Obliba kriminálního žánru je silná v celém euroatlantickém prostoru. Je to taková křížovka na večer. Na začátku máte mnoho neznámých a je na vás, jestli odhadnete pachatele dřív než kriminalisté. My se snažíme, abyste zápletku rozklíčoval až na konci příběhu, a přitom jste byl celou dobu napjatý, kdo zločin způsobil," podotkl Musil.