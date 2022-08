Tvůrci filmu Děti Nagana točí poslední záběry, do kin půjde v únoru

Chlístovice (Kutnohorsko) - Celovečernímu rodinnému filmu Děti Nagana zbývá do konce natáčení několik dní. Premiéru by měl mít příští rok v únoru u příležitosti 25. výročí olympijského turnaje. V příběhu dětí, které inspirují výkony českých hokejistů na vítězném turnaji v japonském Naganu v roce 1998, se představí Hynek Čermák, Klára Issová nebo Pavel Batěk, v hlavní dětské roli Tom Brenton. Natáčení začalo letos v únoru zimní scénou na rybníku v Malé Úpě v Krkonoších, pro většinu letních scén v červenci a srpnu zvolili filmaři Kutnohorsko. ČTK to dnes při natáčení v Chlístovicích řekl autor scénáře a režisér Dan Pánek.

"Je to příběh dětí, pro které jsou idoly hrdinové z Nagana a které chtějí být jako oni, při cestě za svým snem naráží třeba i na odpor rodičů, protože hokej byl už tehdy hodně drahý sport," řekl Pánek. Režisér vypráví částečně svůj vlastní příběh, před 25 lety mu bylo deset let a podobně jako parta kluků ve filmu z úspěchu českých hokejistů žil, jeho snem byl brankář Dominik Hašek, kterého pro film získal jako ambasadora a dal mu menší roli. Scény ze základní školy točil Pánek v Pečkách na Kolínsku, odkud pochází. "Filmem, který jsme začali točit 22. února, v den slavného vítězství, chceme vzdát poctu hokejistům Nagana a taky legendárnímu trenérovi Ivanu Hlinkovi," řekl spoluproducent filmu Martin Beinhauer.

Hrdina filmu Dom v podání Toma Bretona pochází z rozvrácené rodiny a vzhlíží ke svému novému idolu, brankáři zlatého výběru Dominiku Haškovi. Jeho rodiče však nemají na hokej peníze a jeho schopnostem moc nevěří. Matku Doma hraje Klára Issová. "Dom chce začít hrát hokej, ale můj partner a jeho otčím ho shazuje a ani já ho moc nepodporuji, to vše na pozadí našeho vítězství z Nagana," řekla Issová. Tým složený z nesourodých dětí, kterým nikdo nevěří, začíná pracovat na velké výzvě, porazit tým z vedlejší vesnice a vybojovat si respekt. Po úvodním debaklu přebere tým svérázný trenér a bývalý hokejista představovaný Hynkem Čermákem.

Čermák ČTK řekl, že s tolika dětmi hrál vůbec poprvé. "Je to zajímavá zkušenost, hodně jsem se od nich naučil, děti pracují jinak, mají naučený scénář a jakákoliv odchylka je rozhodí, takže mě to nutí se víc soustředit," řekl Čermák.

Menší roli si zahrál i Hašek, který byl jednou z opor vítězného týmu v Naganu, ve filmu je idolem hlavního hrdiny. Hašek ocenil, že Děti Nagana jsou rodinný film, na který půjdou děti s rodiči. Dnešní děti podle něj potřebují při cestě ke sportu zejména podporu nejbližších.

Další dětské role ztvárnili Johanka Racková nebo Fabián Šetlík, ve filmu hrají desítky dětských komparzistů. Dětské herce si režisér vyhlédl na dětských filmových táborech, které pořádá. Tvůrci filmu se snažili o co nejvěrnější kulisy z konce 90. let, barevné košile a neforemné džíny například sháněli v bazarech a přešívali.