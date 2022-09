Tvůrce filmu Její tělo inspiroval osud sportovkyně, která se stala pornoherečkou

Praha - Režisérka Natálie Císařovská na konci září dotočila drama Její tělo, inspirované osudem vrcholové sportovkyně, která se stala slavnou pornoherečkou. Hlavní hrdinku ztvárnila slovenská herečka Natalia Germani, její matku Zuzana Mauréry a sestru Denisa Barešová. Poslední záběry vznikaly v kavárně a pasáži v centru Prahy. Tvůrci se k tématu snažili přistupovat bez bulvarizace jako k uměleckému dílu. Premiéra by měla být na jaře příštího roku.

"Důležitý byl výběr spoluscenáristky Anety Honzkové, producenta Viktora Schwarce, který dělá artové věci, a výběr štábu. Všechny složky k tomu přistupují jako k uměleckému dílu, a ne k bulváru. Bylo to choulostivé ve vztahu k hercům i ke mně samotné, v jistou chvíli jsme spolupracovali s reálnými pornoherci, se kterými jsme nechali dojet některé scény. Předpokládám, že ne všechno bude použitelné, ale nesnažíme se nic maloměšťácky učesat," řekla ČTK Císařovská.

Při závěrečném natáčení vznikala scéna, kdy herečka čelí výčitkám své sestry, které se nelíbí její kariéra v porno průmyslu. "Zaujal mě vztah, jaký má hlavní hrdinka vůči vlastnímu tělu, to, že ho do určité doby bere jenom jako nástroj nějakého výkonu. Je to pro mě i úvaha o tom, jak je propojené tělo a duše, o tom, jak veřejnost vnímá hrdinku, která prochází těmito profesemi a jde se svojí kůží na trh. V neposlední řadě to je hodně o sesterském vztahu," uvedla režisérka.

Císařovská zdůraznila, že Její tělo není biografický film, ale hraný snímek inspirovaný jistým osudem. "Andrea Absolonová byla skutečně vrcholová sportovkyně, pak se z ní po úraze stala známá pornoherečka a nakonec umřela v sedmadvaceti letech na rakovinu. To jsou fakta, kterých se držíme. I toho, jak na situaci reagovala její rodina. Nicméně určité nuance jsou už naše licence," uvedla.

Andrea Absolonová začínala svoji kariéru jako sportovkyně a stala se českou reprezentantkou ve skocích do vody. Ve skocích do vody z desetimetrové věže byla v 19 letech členkou českého olympijského týmu. Při tréninku na olympijské hry v Atlantě si zranila páteř, což znamenalo osudový zlom v její slibně nastartované sportovní kariéře, a stala se pornoherečkou. Pod uměleckým jménem Lea De Mae natočila více než stovku eroticky laděných snímků. V červenci 2004 jí byla diagnostikována vzácná forma rakoviny mozku, po necelém půlroce ve věku 27 let nemoci podlehla.

Režisérka Císařovská vystudovala historii na pařížské Sorbonně a dokumentární tvorbu na pražské FAMU, kde natočila několik dokumentárních filmů. Její bakalářský film Až zapadne slunce (2014), oceněný diváky na Febiofestu 2015, byl hraným snímkem a od té doby se věnuje hranému i dokumentárnímu filmu. Od roku 2014 spolupracuje jako externí dokumentaristka s Českou televizí.