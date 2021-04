Tvrdík: Žádný rasismus jsme nepotvrdili, Kúdelu nikdo přes palubu nehodil

Praha - Podle předsedy představenstva fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka omluva záložníkovi Glenu Kamarovi z Rangers neznamená, že by pražský klub uznal, že obránce Ondřej Kúdela před měsícem soupeře v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow rasisticky urazil. Za svým hráčem český šampion nadále stojí, chtěl ale uklidnit emoce.

Kúdela ve středu dostal od disciplinární komise UEFA trest na 10 utkání. Podle komuniké komise Kúdelovi rasismus prokázala, byť Slavia v minulém týdnu uvedla, že vyšetřovatel, který se událostmi v Glasgow zabýval, důkaz nenašel.

Hráč spolu se zastupující advokátní kanceláří čekají na oficiální odůvodnění verdiktu a zvažují možnost odvolání. Slavia se naopak odvolávat nebude, neboť ani nemůže. Tvrdík se ve středu za klub Kamarovi za celou situaci omluvil.

"Žádný rasismus jsme nepotvrdili. Kúdy k němu (Kamarovi) neměl vůbec jít se zakrytou pusou a cokoliv mu říkat, jakkoliv chápu jeho emoce. Byla to naše jediná chyba, tak se nebudu chovat jako Rangers," uvedl Tvrdík na twitteru.

Omluvu zvolil i z diplomatických důvodů. "Již v této válce proti UEFA a Velké Británii, kterou nemůžeme vyhrát, krvácíme jako klub příliš mnoho," uvedl bývalý ministr obrany.

"Odpovídám za klub, jehož 85 procent rozpočtu jde z UEFA a Premier League. Předložili jsme přes 50 stran textu od advokátní kanceláře, rozsudek vynesen, konec. Klub se nemá kam odvolávat. Ondřej má hrazený právní tým, nikdo ho přes palubu nehodil a sám si to nemyslí. Musíme jít dopředu. Nemohu si dovolit být jen fanoušek a dělat věci srdcem," doplnil Tvrdík.

Incident se odehrál před čtyřmi týdny v závěru odvety poté, co Kúdela po jednom z řady nesportovních zákroků domácích přiběhl ke Kamarovi a něco mu pošeptal. Finský záložník tmavé pleti českého reprezentanta obvinil, že ho nazval opicí. Kúdela přiznal, že soupeře počastoval nevybíravě, ale nařčení z rasismu důrazně popřel stejně jako pražský klub. Po zápase uvedl, že Kamarovi řekl: "Jsi z...aný chlápek".

Zhruba hodinu po utkání, v němž Slavia zvítězila 2:0 a postoupila do čtvrtfinále, domácí záložník Kúdelu fyzicky napadl v útrobách stadionu při schůzce, na níž byli i oba trenéři. Disciplinární komise UEFA za to Kamarovi vyměřila třízápasový trest. Nejbližší čtyři duely v klubových soutěžích UEFA si pak nezahraje útočník Rangers Kemar Roofe, který po hodině hry brutálním zákrokem kopačkou trefil do hlavy gólmana Pražanů Ondřeje Koláře a způsobil mu zlomeninu v obličeji.

Pokud Kúdela neuspěje s případným odvoláním, přijde i o letní evropský šampionát, na který se chystá česká reprezentace.

Nedlouho od vynesení verdiktu disciplinární komise došlo k hackerskému útoku na většinu webů českých ligových fotbalových a hokejových klubů včetně Slavie. Potíže s dostupností stránek, které mají shodného provozovatele, dosud přetrvávají. Některá média to dávají do souvislosti s aférou okolo Kúdely.