Tvrdík uvažuje o kandidatuře do výkonného výboru FAČR

Praha - Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík uvažuje o kandidatuře do výkonného výboru Fotbalové asociace ČR (FAČR). V rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že ho k tomu vyzvala řada klubů či osobně majitel Jablonce Miroslav Pelta. Volby do exekutivy se uskuteční na podzim 2021.

"Budu hledat mezi kluby podporu na kandidaturu na jednu ze dvou pozic reprezentujících profesionální fotbal ve výkonném výboru Fotbalové asociace ČR," konstatoval Tvrdík. Za Ligovou fotbalovou asociaci (LFA) jsou ve výkonném výboru FAČR její předseda Dušan Svoboda a prezident Plzně Tomáš Paclík.

Tvrdík také prozradil, že se s majitelem konkurenční Sparty Danielem Křetínským shodl na snaze o zlepšení fungování LFA, která řídí první a druhou ligu. "Mezi Spartou a Slavií existuje fotbalová rivalita, současná zdravotní a ekonomická krize nás však staví před výzvy, kterým jinak než společnou komunikací na nejvyšší úrovni nelze čelit," prohlásil Tvrdík.

"Shodli jsme se na tom, že musíme najít čas a nejdříve společně a následně za účasti dalších klubů zkusíme přijít s návrhy na zlepšení fungování LFA a posílení její pozice a prestiže," dodal.

Tvrdík nedávno LFA kritizoval za postup při řešení krize po vypuknutí pandemie koronaviru a za to, že dva měsíce nesvolala jedinou videokonferenci s kluby. Úterní ligové grémium pak mimo jiné rozhodlo, že po znovuobnovení soutěže LFA vyhlásí ligového mistra pouze za předpokladu, že bude dohráno všech 35 kol nejvyšší soutěže včetně nadstavby, případně aspoň kompletní program skupiny o titul. Nový šampion nemůže být korunován ani v případě, že už by tým měl prvenství matematicky jisté a následně by se kvůli koronavirové situaci nemohl zbytek ročníku dohrát. Slavia před přerušením soutěže vedla po 24 zápasech o osm bodů před Plzní.

"Ano, tato situace může nastat a je absurdní. Je to právě to dilema, kterému jsme byli na grémiu LFA vystaveni. Dokumenty nebyly předloženy s variantami. Nešlo k nim předkládat pozměňovací návrhy, stanovy to neumožňují. Museli jsme hlasovat pro variantu dohrání soutěže, i když součástí dokumentu bylo takové ustanovení. Bylo to hodně trpké," uvedl Tvrdík.