Tvrdík: Případná neúčast v Lize mistrů by Slavii neohrozila

Praha - Přestože fotbalová Slavia si dala před novou sezonou jako cíl pro léto zkusit postoupit do skupiny Ligy mistrů, podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka by případný neúspěch klub finančně ani sportovně neohrozil. Červenobílí také chtějí v nadcházejícím ročníku uspět ekonomicky a v hospodaření skončit na nule nebo v zisku.

"Musím říct, že mám mnoho nocí, kdy nespím. Vést tento klub není opravdu jednoduché. Ale Liga mistrů není sázka na jednu kartu, není to hazard, není to ve smyslu rozvah klubu finančních či sportovních. Není to tak, že se když se nám to nepodaří, tak se nám zhroutí svět nebo to v klubu cokoliv ohrozí. Ale je to příležitost, pro kterou je třeba udělat maximum," řekl na tiskové konferenci ke startu letní přípravy Tvrdík.

"Je to přání, které je podloženo sportovní výkonností týmu. Možná jsme ještě trošku i unaveni z té minulé sezony, ale uvnitř klubu panuje taková atmosféra, že kdy jindy to zkusit, když ne teď?" dodal Tvrdík.

Slavia v uplynulé sezoně získala titul i obhájila prvenství v domácím poháru, takže po 77 letech oslavila double. V létě bude v závěrečném 4. předkole usilovat o druhý postup do skupiny Ligy mistrů v historii a první od roku 2007. V případě neúspěšného boje by červenobílí opět hráli hlavní fázi Evropské ligy, v níž letos na jaře došli až do čtvrtfinále.

"My máme a (čínským) majitelům jsme představovali, když tady seděli minulý týden na návštěvě, dvě cesty. Jedna byla Liga mistrů, druhá byla skupina Evropské ligy. I tam jsme potkali fantastické týmy," řekl Tvrdík.

"Pro nás jsou obě dvě cesty velkou sportovní výzvou. Vidíme čtyři pravděpodobné soupeře, které můžeme ve 4. předkole dostat, i když se to samozřejmě může vyvinout jinak. Všichni čtyři jsou těžcí. V jednom případě rozhodně nejsme favorit (proti Ajaxu Amsterodam), s ostatními třemi můžeme sehrát vyrovnané partie," mínil bývalý ministr obrany.

V nadcházející sezoně se podle něj Slavia pokusí dostat do černých čísel. "Chceme obhájit mistrovský titul, chceme do Ligy mistrů. Máme ale i cíl ekonomický. Daří se nám stále snižovat ztrátu klubu. Končí etapa investování do hráčů a do klubu jako takového. Věřím tomu, že dřív nebo později se nastartuje motor příjmů, ať už z evropských pohárů, nebo do budoucna prodejem hráčů. Cílem pro příští rok je skončit v černých číslech - dosáhnout nuly nebo ziskového hospodaření," dodal Tvrdík.

Slavia na startu přípravy získala z Jablonce obránce Tomáše Holeše s Davidem Hovorkou, naopak opačným směrem na hostování míří Janové Sýkora s Matouškem a Jakub Jugas.

"Jednání s Jabloncem byla tentokrát mimořádně komplikovaná. Miroslav Pelta je vynikající obchodník. Hádali jsme se do krve o každé procento, o každou korunu. V rámci těchto transferů jsme udělali komplexnější dohodu ohledně hostování našich hráčů u něj," řekl Tvrdík.

"Největším posílením týmu je udržení základní jedenáctky. Máme jenom jeden případ, který je otevřený, kdy jeden evropský klub aktivoval výstupní doložku Michaela Ngadeua. V dané chvíli nelze říct, že hráč a klub jsou dohodnuti, ale jednají. My respektujeme to, že je nyní Michael na africkém mistrovství, a nechceme na něj tlačit," doplnil Tvrdík.

Klub zatím udržel i nejlepšího hráče uplynulé sezony záložníka Tomáše Součka, s nímž podepsal novou pětiletou smlouvu. Pražané přitom dostali dvě nabídky na 12 milionů eur (307 milionů korun). "Výstupní doložka smlouvy bude činit 15 milionů eur, ale pro aktuální přestupní období neplatí. Chápu, že zde už může být diskuse o tom, jestli je pro nás jako klub tato částka malá nebo velká. Věřím tomu, že se to klubu i hráči nadále vyplatí. Jsem rád, že si můžeme dovolit s podporou našich majitelů soustředit se na sportovní cíle. Vím, že je to v českých podmínkách neobvyklé," dodal.