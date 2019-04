Praha - Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík odsoudil fanoušky červenobílých, kteří při úterním čtvrtfinále domácího poháru s Karvinou vulgárně uráželi trenéra Františka Straku a jeho rodinu. Šéf Pražanů připustil, že se stydí a hostujícímu kouči se omluvil. Straka v sezoně 2011/12 krátce vedl Slavii, přestože se předtím opakovaně označoval za kovaného sparťana a dlouho působil na Letné.

"Jménem klubu se omlouvám rodině Františka Straky. Stydím se. Včerejší sprosté urážky na adresu manželky a dětí nepatří nejen k jakémukoliv sportu, ale ani do jakékoliv společnost," uvedl Tvrdík na twitteru.

Straka se snažil projevy fanoušků příliš nezaobírat a během utkání šetřil svými obvyklými energickými gesty. "Nechtěl jsem nějakým způsobem zbytečně ještě daleko více rozpoutávat emoce, než jaké tam byly. To nemá cenu se o tom bavit, já ani nechci. Ať si o tom udělá každý obrázek sám. Je to trapné. Samozřejmě, že to i bolí, když tohle slyšíte. To je jasné," řekl Straka po porážce Karviné 0:5.

Slavii vedl v deseti ligových zápasech na přelomu let 2011 a 2012, přestože se předtím označoval za sparťanského srdcaře. Fanoušci červenobílých proti němu celou dobu protestovali a Straka pak raději rezignoval.

V sobotním ligovém utkání s Libercem pro změnu slávističtí fanoušci naráželi na vietnamský původ hostujícího brankáře Filipa Nguyena. "Obdivuji tribunu sever za neuvěřitelnou podporu, kterou týmu poskytuje. Za práci, kterou si dává s úžasnými choreografiemi. Ale minulé urážení libereckého brankáře a včera rodiny trenéra Straky, to pro mě není historický ideál Slavie. Lídři by měli zvážit, kam společný entusiasmus směřují," uvedl Tvrdík.