Tvář Prague Playoffs Kellnerovou nadchlo prostorné opracoviště

Praha - Annu Kellnerovou coby tvář parkurového závodu Prague Playoffs 2019 nadchly před vrcholnou soutěží v české metropoli podmínky vytvořené pro elitní koně a jezdce. Zejména pak opracoviště, které je nezvykle prostorné. V úterý se česká jezdkyně připojí ke svému týmu Prague Lions, i když kvůli následkům jarní zlomeniny stehenní kosti závodit nemůže. Na atmosféru vyvrcholení parkurové sezony v O2 Areně se těší, ale zároveň ji pořád drásá, že na rozdíl od loňska nemůže být v sedle.

Místo toho je ambasadorkou letošního ročníku a dnes byla u novinářské prohlídky připravovaným zázemím i prostory, kde se bude od čtvrtka do neděle závodit. Rozcvičovací prostor pro koně a jezdce bude v sousední hale O2 Universum a má rozměry 30 krát 60 metrů.

"To je pro halu unikátní. Je to dostatečně velké, aby se jezdci a koně mohli připravit. Aby si každý individuálně mohl skákat, co potřebuje, a na tak složitý závod byli všichni v plné formě," komentovala to Kellnerová. Komfort koní a jezdců zvyšuje také skutečnost, že z opracoviště na kolbiště vede cesta pod střechou.

Závěrečné přípravy budou moci sledovat diváci, do ochozů kolem opracoviště se jich vejdou dva tisíce. "Je to trochu složité pro jezdce a hlavně pro koně. Musíme doufat, že diváci nebudou úplně nahlas křičet, aby nevyrušili přípravu. Ale zároveň je to pro diváky unikátní příležitost podívat se do zákulisí," řekla dvaadvacetiletá Češka.

Délka rozcvičení je individuální. "Ale standard je tak 18 koní před naším startem. Každý kůň je tak dvě minuty na kolbišti. Kůň se projde, aby se zahřál. Pak přijde klus a cval, aby zahřál všechny svaly. Později se začne i skákat. Nejde jen o to, že jezdec připraví koně fyzicky, ale zároveň mu musí připomenout, že jde o velkou akci. Že musí dávat pozor. Probíhá i mentální příprava," líčila jezdkyně.

S kolegy z týmu Prague Lions se potká v úterý. "Máme naplánovaný teambuilding. Minule, když jsme dělali tiskovou konferenci, tak jsme taky den předtím šli na večeři a ten víkend se jim podařilo vyhrát. Tak jsme řekli, že to zopakujeme, a doufám, že se to vyplatí," přála si.

Tým s českou metropolí v názvu čeká ve čtvrtek čtvrtfinále a pak případně v pátek semifinále a v neděli finále. Loni v Praze "Lvi" vypadli hned v prvním kole. V nedělním finále si šestice týmů rozdělí 6,4 milionu eur (asi 164 milionů korun).

Zástupce budou mít Prague Lions také v sobotním finále Super Grand Prix jednotlivců, kam se díky triumfu v Cannes kvalifikoval Belgičan Niels Bruynseels. V ní se osmnáct vítězů jednotlivých závodů utká o celkovou prémii 1,25 milionu eur (cca 32 milionů korun).

Vedle Bruynseelse jsou v sestavě Prague Lions pro Playoffs Nizozemci Gerco Schröder a Marc Houtzager a Němec Marco Kutscher. Každý soutěžní den půjdou do akce tři z nich. O finální sestavě se bude podle Kellnerové rozhodovat až při trénincích v O2 Areně. "(Kapitánka) Jessica Kürtenová to bude muset nechat do posledního okamžiku, aby se podívala, kdo je v nejlepší formě, a strategicky to na zbytek víkendu naplánovala vzhledem k Nielsově účasti v Super Grand Prix," řekla česká reprezentantka.

Vracejí se jí emoce z loňska, kdy před domácím publikem závodila. To tentokrát nemůže. "Je to na jednu stranu krásné to všechno vidět, na druhou stranu je mi to samozřejmě hrozně líto. Je to akce roku, v Čechách, před českými fanoušky. Pořád to opakuju, ale je to těžké, smutné. Těším se, že kluky budu moct podpořit, ale jako pro sportovce je to těžká chvilka," svěřila se.

V současnosti si může párkrát v týdnu alespoň na hodinu sednout na koně, ale neskáče. Čekají ji ještě další kontroly. "Tak doufám, že to bude dobré a na správné cestě. Že koncem prosince bych snad mohla jednou dvakrát do týdne skočit," dodala.