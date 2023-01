TV Nova uvede na televizní obrazovky dobový seriál Zlatá labuť

Praha - Dobový seriál Zlatá labuť, který pro TV Nova natáčí produkční společnost Dramedy Productions s producenty Filipem Bobiňskim, Petrem Šizlingem a Janem Coufalem, bude uveden na televizní obrazovky 2. února. Diváci jej budou moci sledovat vždy týden dopředu na Voyo. Novinářům to řekli tvůrci. Režiséry seriálu jsou Braňo Holiček a Biser Arichtev a pojednává o lidech spjatých se stejnojmenným obchodním domem v Československu na přelomu třicátých a čtyřicátých let.

"Nezdá se to, ale lidé před necelými sto lety žili životy v podstatě velmi podobné těm našim, hlavní lidská trápení a radosti byla stejná, takže vlastně vyprávíme příběhy současné, ale v dobovém balení, které jim dodává na atraktivnosti,“ uvedl Bobiňski, který je hlavním scenáristou.

"Námět na dobový seriál z obchodního domu jsme měli již delší dobu připravený, chtěli jsme vyprávět osudy postav, které se protínají na jednom atraktivním místě. Konkrétní příběh Zlaté labutě jsme začali psát před více než rokem a hned na počátku jsme také už museli pracovat na hereckém obsazení a všech přípravách, aby bylo možné v říjnu loňského roku začít natáčet,“ dodal.

Hlavní role ztvární Adam Vacula, Marta Dancingerová, Kristýna Ryška, Robert Mikluš, Petr Stach, Daniela Kolářová nebo Petr Kostka. Hlavním protagonistou je Petr Kučera ztvárněný Vaculou.

"Je to člověk, který přijíždí ze zahraničí, odkud si přivezl inspiraci, vizi a sen, který tady realizuje v podobě Zlaté labutě. Přiváží do Prahy ve třicátých letech něco, co tady ještě nikdy nebylo. A baví mě, že je to sen, který plní svědomitě a stejně tak přistupuje k lidem, kteří ve Zlaté labuti pracují,“ řekl o své postavě Vacula.

Petr je mladý majitel obchodního domu, o to stojí však i jeho starší sestra Irena. Do cesty mu přijde také postava Báry Veselé, zlodějky z ulice, která ve Zlaté labuti náhodou získá pozici prodavačky.

Kulisy obchodního domu Zlatá labuť vznikly v pražských Kbelích v ateliérech Dramedy Studios, kde produkční společnost na ploše větší než 2500 metrů čtverečních postavila několik sekcí obchodního domu. "Na počátku jsme několik měsíců strávili diskusemi s architektem nad tím, jakou tvář našemu obchodnímu domu dát, hledali jsme výtvarný styl, který by byl pravděpodobný v době, kdy se seriál odehrává, a zároveň byl atraktivní pro oko dnešního diváka,“ řekl Bobiňski. "Neděláme přesnou dokumentární rekonstrukci, ale styl, který opravdu navodí pocit tehdejšího luxusu," dodal.

Podle Holička předcházela natáčení dlouhá příprava. "Rozjet takhle velký projekt, jako je Zlatá labuť, je složitá operace a vyžaduje, aby se do ní zapojili všichni. Takže do stavby ateliéru a vlastně všech příprav jsme zasahovali poměrně výrazně," řekl.

Podle Bobiňskiho se seriál začal točit v polovině října a diváci ho mohou sledovat každý čtvrtek večer na TV Nova.