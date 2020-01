Praha - Některé tuzemské cestovní kanceláře ruší nejbližší zájezdy do Číny nebo jednají o možnostech jejich přesunu na pozdější termíny. U cest plánovaných za několik měsíců většinou klientům nabízejí bezplatnou změnu destinace nebo vrácení peněz. Cestovní kanceláře přijímají stále více dotazů na aktuální situaci v Číně, obracejí se na ně i lidé cestující do Vietnamu, Thajska či Indie. ČTK to dnes zjistila v anketě mezi oslovenými cestovními kancelářemi. V Číně nákaze koronaviru dosud podlehlo více než 130 lidí, infikováno jich je přes 6000.

"V tuto chvíli řešíme tři zájezdy, jeden měl odjíždět v březnu, ten jsme již zrušili. U zájezdů s odjezdem v dubnu nabízíme přihlášeným klientům možnost přehlášení na jiný zájezd z naší nabídky bez nutnosti uhrazení storno poplatků," řekl ČTK produkční zájezdů CK Alvarez Pavel Kladivo. S rušením dalších zájezdů čekáme, neboť se nám ozývají i klienti, kteří chtějí odjet v původním termínu, pokud se situace v zemi zlepší, dodal.

Zájezd do Číny dnes zrušila také CK Delfín travel. "Klientům jsme nabídli zdarma změnu na jinou destinaci z naší nabídky nebo vrácení peněz v plné výši," uvedl za CK Martin Zeman. Někteří klienti Delfín travel, kteří plánovali cestu do jiné asijské země, zájezd stornovali. Podle Zemana se to zatím týkalo jen jednotlivců.

Simon-Tourist má nejbližší zájezd do Číny v červnu. Klientům už nyní nabízí jeho bezplatné zrušení. Zálohy do Číny CK posílá až dva měsíce před cestou, vysvětlila za Simon-Tourist Veronika Paulů. Ostatní destinace v Asii podle ní zrušené nebudou.

Serendipity Travel, která organizuje cesty na míru, má na duben zakázku pro osm lidí do Číny, kteří letí do akademie bojových umění trénovat se 14 dní v tai chi. "Jsme v kontaktu jak se zadavatelem zakázky, tak s akademií a dolaďujeme možný přesun termínu na podzim tohoto roku," řekla ředitelka Serendipity Travel Barbara Andelová.

Zájezd do Číny má na duben naplánovaný Firo-tour. "Příští týden se rozhodneme, zda budeme nejbližší termíny rušit. Již nyní přistupujeme k jednotlivým klientům individuálně a zájemcům o změnu zakoupeného zájezdu do Číny umožňujeme bezplatnou změnu na zájezd podle vlastního výběru," uvedla mluvčí CK Eva Němečková. V pondělí ohlásila zrušení zájezdů do Číny v prvním pololetí letošního roku CK China Tours.

Kromě Číny byla nákaza koronavirem potvrzena i v dalších zemích včetně Evropy. Mnohé státy ruší lety do Číny a vědci v několika zemích začali pracovat na nové vakcíně proti této nákaze.

MZV kvůli viru radí jezdit do Číny jen nezbytně nutných případech

České ministerstvo zahraničí doporučilo kvůli koronaviru cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech. Na webu rovněž upozornilo na možné problémy v letecké dopravě při vnitrostátních i mezinárodních letech. Českým občanům, kteří jsou nyní v Číně a zamýšlejí odcestovat, ministerstvo radí zvážit odjezd ze země v co nejkratší době. Ti, co tam pobývají, by měli dodržovat zvýšenou hygienu a vyhnout se místům s velkou koncentrací osob.

"V rámci opatření dochází v některých případech k rušení vnitrostátních, ale i mezinárodních letů. Dále vzhledem ke zdravotním kontrolám na letištích (především měření teploty), v jejichž důsledku může v případě zdravotních obtíží dojít k vyloučení cestujícího z přepravy a jeho preventivnímu umístění do karantény, dochází ke zpoždění letů včetně tranzitu přes ČLR," uvedl dnes Černínský palác v aktuálním doporučení.

Lidem, kteří se už nacházejí v Číně, radí diplomaté zvýšenou opatrnost i hygienu. Neměli by se zdržovat v místech s velkou koncentrací osob, navštěvovat tržnice a měli by preventivně používat respirátory či ústní roušky. Češi, kteří se nacházejí přímo v provincii Chu-pej, jež je ohniskem nákazy, by měli kontaktovat české velvyslanectví v Pekingu nebo generální konzuláty v Šanghaji, Čcheng-tu či Hongkongu. Řadu měst provincie Chu-pej čínské úřady už dříve kvůli nebezpečnému onemocnění uzavřely.

Škoda Auto odložila kvůli koronaviru služební cesty do Číny

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto odložila kvůli koronaviru všechny služební cesty svých zaměstnanců do Číny. Evakuaci zaměstnanců, kteří v Číně působí dlouhodobě, firma zatím neplánuje, řekl dnes ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Na krátkodobé pracovní cestě nyní Škoda Auto podle Kotery žádného zaměstnance nemá. "Škoda Auto se situací kolem šíření koronaviru intenzivně věnuje. Služební cesty do Číny jsou posunuty. Toto rozhodnutí bude platit do odvolání," řekl Kotera.

V Číně má Škoda zaměstnance, kteří tam jsou dlouhodobě. "Škoda Auto v současné době evakuaci již vyslaných zaměstnanců neplánuje. Vyslaní zaměstnanci jsou o situaci pravidelně informováni," uvedl Kotera.

Čína je pro Škodu Auto největším světovým trhem, má zde i své továrny. V loňském roce firma na čínský trh dodala 282.000 vozů, což je meziroční pokles 17,3 procenta. Důvodem je podle firmy obecně klesající trh s osobními vozy v Číně.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává celosvětově téměř 39.000 zaměstnanců, v ČR téměř 34.000 lidí.