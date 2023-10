Tutovky jsem nedával, teď cítím úlevu, zářil dvougólový Válek

Litvínov - Litvínovský hokejový útočník Lukáš Válek se po bezmála pěti letech dočkal v extralize dvou branek v jednom zápase. Nejenže pomohl v 9. kole extraligy svému mužstvu k domácímu vítězství 4:3 nad Českými Budějovicemi, ale jak sám přiznal, zároveň se mu ulevilo, že šance konečně proměňoval.

"Já statistiky neznám, ale vím, že jsem už v extralize dva góly dal," pousmál se v rozhovoru s novináři útočník, který se do Vervy vrátil v létě z prvoligového Stadionu Litoměřice. Proti Motoru dokonce sahal po prvním hattricku kariéry, ve třetí třetině se ocitl sám před brankářem. "Chyběl kousek, tak snad příště," prohlásil.

Dvakrát skóroval naposledy v prosinci 2018 proti Zlínu, v témže ročníku zatížil stejným počtem zásahů i konto Hradce Králové. "Jsem za ty současné góly rád. Cítil jsem, že se mi moc nedařilo. Když jsem nedal tři tutovky za zápas, štvalo mě to," přiznal devětadvacetiletý hokejista.

Litvínovští trenéři v čele s Karlem Mlejnkem ho však ve třetím útoku s Liamem Kirkem a Jindřichem Abdulem podrželi. A dobře udělali, v první třetině zápasu s Jihočechy se všichni podíleli na vedení 2:0. Válek zakončoval, parťáci mu nahrávali. Pro další vývoj zápasu šlo i klíčový náskok.

"Nevím, jestli se trenéři drželi hesla, že vítězná sestava se nemění. Myslím, že jako lajna jsme nehráli špatně. Nechali nám důvěru, dneska jsme jim to částečně vrátili," oddechl si Válek a vyzdvihl oba své spoluhráče. "Jsou šikovní na rukou a brusliví. První gól jsem dal z dorážky, při druhém puk Liam krásně protečoval na modré čáře, my byli dva na jednoho, žabka, střela, gól. Už několik zápasů mi kluci připravovali tutovky a jsem rád, že mi to tam konečně spadlo."

Šlo o třetí Válkovu trefu v sezoně, poprvé skóroval 1. října proti Třinci. Předtím se ne a ne prosadit. "Po osobní stránce cítím úlevu. Zachraňovalo mě jedině, že se nám dařilo jako týmu. Pak je snazší to překonávat, než když se nedaří. Krizi mívají i mnohem zkušenější hráči než já, každý se z toho musí vyhrabat sám," pronesl Válek. "Já se snažím dělat jednoduché věci, moc si to nekomplikovat. A věřím, že později si dovolím víc."

I díky němu Litvínov šlape, vyhrál už osm zápasů v řadě. "Hezky se to poslouchá. V sezonách, ve kterých jsem tady byl, jsme poslouchali opačné věci. Užíváme si to, ale zároveň v tom chceme tvrdou prací pokračovat. Dodržujeme systém, hrajeme jeden pro druhého, máme skvělou partu. V tom vidím klíč, proč se nám daří," uzavřel Válek.