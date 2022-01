Tušl odmítl, že pronásledoval Kubka, chtěl mu údajně jen klást otázky

Praha - Patrik Tušl, který je stíhán za nebezpečné pronásledování předsedy České lékařské komory Milana Kubka, dnes na tiskové konferenci odmítl obvinění, že lékaře pronásledoval. Tvrdí, že mu jen chtěl klást otázky týkající se například povinného očkování. Tušlovi hrozí v případě odsouzení až roční vězení.

"Já jsem nikdy nikoho nepronásledoval, já jsem si nemapoval, kudy Kubek chodí, já jsem si nemapoval, v kolik hodin a kam chodí a podobně. Já jsem vždycky náhodně přijel buď na adresu, kde on bydlí, která byla veřejná na sociálních sítích, nebo k němu do práce a chtěl jsem se ho dotazovat na dotazy, které jsem na něj měl," řekl Tušl novinářům v restauraci Šeberák v pražských Kunraticích. Muž zároveň odmítl tvrzení, že na Kubka jakkoli útočil.

Dodal, že chce Kubkovi dotazy pokládat i nadále. "Budu to dělat trochu jinak, a to tak, že pokaždé, když za panem Kubkem půjdu, tak to oficiálně oznámím na úřadu, nahlásím událost třeba u něj v ulici, třeba shromáždění," řekl Tušl. "Aby nikdo nemohl říkat, že ho pronásleduju," doplnil.

Tušl natáčí videa, ve kterých nadává zdravotníkům v očkovacích centrech nebo pronásleduje u jejich bytů Kubka nebo imunologa Václava Hořejšího. Videa pak zveřejňuje na internetu a od svých fanoušků a sledujících vybírá dary. Tušl dnes tvrdil, že u bytu Hořejšího byl pouze jednou, s imunologem údajně nemluvil.

O tom, že policie stíhá dva lidi, devětadvacetiletého muže kvůli pronásledování známého lékaře a pětačtyřicetiletou ženu kvůli šíření poplašné zprávy, informoval policejní mluvčí Jan Daněk ve středu. Muž podle policistů dlouhodobě pronásledoval lékaře, motivem podle nich bylo získávání finančních darů od podporovatelů.

Tiskové konference se původně měla zúčastnit i druhá obviněná Jana Peterková. Je stíhána mimo jiné kvůli tomu, že podle policie tvrdila, že po očkování proti koronaviru umírají důchodci. Právník Norbert Naxera za ni dnes přečetl prohlášení. V tom podle něj žena mimo jiné poukázala na svobodu vyjadřování. Stíhání je podle ní na politickou objednávku a má ji zastrašit.

Peterková je podle serveru Aktuálně.cz součástí skupiny lidí, kteří šíří dezinformace o covidu-19 a očkování proti této nemoci nebo útočí na zdravotníky. Na ženu bylo uvaleno několik exekucí a na své akce požaduje finanční dary od lidí, kteří sledují její videa na internetu. Za lži o úmrtích po očkování na nemoc covid-19 v domově pro seniory uložil Městský soud v Praze podle webu Peterkové v polovině ledna pokutu 250.000 korun. Domu, který na ni žalobu podal, se musí také omluvit. Rozsudek není pravomocný, Peterková avizovala, že se proti němu odvolá.

Podle Naxery se Peterková nemohla dopustit šíření poplašné zprávy, protože by musela nepravdivou informaci šířit úmyslně. To se ale podle něj nestalo, Peterková údajně dala jen prostor jiné ženě, která nepravdivou informaci uvedla.