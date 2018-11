Londýn/Brusel/Berlín - Členské státy Evropské unie dostaly od šéfa unijních summitů Donalda Tuska návrh politické deklarace o vztazích mezi EU a Británií po odchodu ostrovní země ze společenství. Tusk to oznámil na twitteru s tím, že na textu se na pracovní úrovni shodly vyjednávací týmy obou stran. V zásadě na dokumentu podle něj panuje shoda i na politické úrovni, musí jej ovšem v neděli na summitu ještě potvrdit šéfové států a vlád.

Deklarace není právně závazná. Na více než 25 stránkách definuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, včetně klíčového hospodářství.

Průlom v jednáních o dokumentu nastal po středeční podvečerní schůzce britské premiérky Theresy Mayové s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.