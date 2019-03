Brusel - Předseda Evropské rady Donald Tusk vyzve před nadcházejícím summitem v Bruselu prezidenty a premiéry zemí evropské sedmadvacítky, aby byli otevřeni možnosti "dlouhého" odložení brexitu, pokud o to Britové požádají. Tusk to dnes napsal na twitteru. Dolní sněmovna britského parlamentu bude o možnosti odložit brexit hlasovat dnes večer.

"Během svých konzultací před summitem Evropské rady budu apelovat na EU27, aby byla otevřená dlouhému odkladu, pokud to Spojené království uzná za nutné, aby mohlo přehodnotit svou brexitovou strategii a vybudovat na ní shodu," napsal Tusk. Summit EU se bude konat příští týden ve čtvrtek a v pátek.

Dolní sněmovna britského parlamentu by dnes měla zakončit třídenní sérii hlasování rozhodnutím o tom, zda odchod z Evropské unie odložit. Nyní je termín brexitu stanoven na 29. března. Hlasovat by se mělo o odkladu do 30. června. Pokud Londýn nakonec o odklad požádá, musí s ním souhlasit všech zbylých sedmadvacet členských zemí EU včetně Česka.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v Bruselu novinářům připomněl, že konkrétní žádost o odklad britského odchodu z EU zatím není na stole. "Já očekávám, že britská strana musí nyní velmi rychle rozhodnout, že o odklad zažádá," poznamenal. Finální rozhodnutí bude na jednání summitu EU za týden.

Petříček předpokládá, že takové žádosti by ostatní členské státy nejspíš vyhověly, Česko zásadně proti nebude. "Chceme hledat cestu, jak k vystoupení Británie dojde na základě dohody," uvedl.