Lucemburk/Brusel - Evropská unie se začíná připravovat na možnost, že ji Británie příští rok 29. března opustí bez vyjednané "rozvodové dohody". Nesmí to ale znamenat, že je přes stávající komplikace možné polevit v úsilí takovou smlouvu včas vyjednat. V dopise zaslaném premiérům a prezidentům zemí EU to před středeční klíčovou schůzkou k brexitu napsal předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk.

V dopise, kterým je na říjnový summit EU pozval, Tusk také uvedl, že na úvod středeční neformální večeře bude mít britská premiérka Theresa Mayová příležitost seznámit své evropské kolegy s britským hodnocením stavu rozhovorů. Ty v zásadě zamrzly v neděli poté, co britský ministr pro brexit Dominic Raab odmítl na pracovní úrovni předjednaný text smlouvy.

Tusk v dopise připomněl, že v září na summitu v Salcburku dala EU najevo, že si přeje co největší pokrok v jednáních a finální dohodu právě na blížící se říjnové vrcholné schůzce bloku. "Jak to dnes vypadá, je to komplikovanější, než mohli někteří očekávat. Nicméně bychom neměli ztrácet naději a rozhodnost, protože dobrá vůle s rozhovory pokračovat je na obou stranách," uvedl Tusk.

Šéfy států a vlád 27 zemí unie se stavem rozhovorů seznámí také šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Je pravděpodobné, že od premiérů a prezidentů uslyší podporu pro svůj postup. Ve středu večer by také mělo padnout rozhodnutí, zda má kvůli stavu jednání smysl svolávat mimořádný summit k brexitu přibližně na polovinu listopadu.

Tusk ale zdůraznil, že cílem musí být dál dojednání pro všechny strany co nejlepší smlouvy. "Vždycky to vypadá nemožné, dokud se to nepodaří. Nevzdávejme to," napsal v dopise Tusk.

Mayová: V jednáních o brexitu se dosáhlo skutečného pokroku

Dojednat s Evropskou unií dohodu o brexitu je stále možné. Britská premiérka Theresa Mayová to dnes řekla poslancům britského parlamentu. V posledních týdnech se podle ní podařilo dosáhnout skutečného pokroku v jednání, a to i v otázce budoucího uspořádání na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je jedním z hlavních sporných bodů. Naději, že se podaří dohody o brexitu dosáhnout, dnes před jednáním s irským premiérem vyjádřila také Arlene Fosterová, předsedkyně severoirské strany DUP, na jejíž podpoře je menšinový kabinet v Londýně závislý.

Hlavní vyjednávač EU Michel Barnier a britský ministr pro brexit Dominic Raab se o víkendu sešli, aby vyřešili klíčové problémy, které brání uzavření brexitové dohody. To se ovšem nepodařilo. Už ve středu večer přitom chtěli prezidenti a premiéři zemí evropské sedmadvacítky na pracovní večeři vyjádřit souhlas alespoň s náčrtem podoby "rozvodové smlouvy".

Premiérka Mayová dnes poslancům řekla, že jednání postoupila do závěrečné fáze a je třeba si zachovat chladnou hlavu. V rozhovorech se podle ní podařilo v posledních týdnech dosáhnout "skutečného pokroku" a na dobré cestě je také snaha o nalezení řešení budoucí podoby hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která zůstává členem EU.

Znovu dnes premiérka Mayová odmítla návrh EU, aby Severní Irsko zůstalo po brexitu součástí celní unie, zatímco zbytek království, tedy Anglie, Wales a Skotsko, ji opustí. Řešením je podle ní spíše to, aby součástí celní unie zůstala celá Británie. Toto řešení by ovšem muselo být jasně časově ohraničené, aby Británie nezůstala v celní unii "polapena" natrvalo. Mayová dnes řekla, že očekává, že v případě dojednání kompromisu by Británie celná unii opustila nejpozději na konci roku 2021.

Mayová poslancům rovněž zopakovala, že nadále věří, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Vláda se proto dál připravuje i na možnost, že se dohodu mezi Londýnem a Bruselem uzavřít nepodaří.

Premiérka podle svého mluvčího v uplynulých dnech telefonicky hovořila o aktuální situaci kolem jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a nizozemským premiérem Markem Ruttem. Dnes by ještě měla telefonovat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten dnes vyjádřil přesvědčení, že je možné dohodu s Londýnem uzavřít, připravený je prý ale na "všechny scénáře".

Předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová dnes před setkáním s irským premiérem Leem Varadkarem v Dublinu řekla, že doufá, že se podaří dohodu o brexitu dojednat a že dohoda povede k "rozumnému brexitu".

"Opravdu velmi doufám v to, že se podaří dohodu uzavřít... Chceme rozumný brexit, který bude vyhovovat Severnímu Irsku, ale také našim kolegům a přátelům v Irské republice," řekla Fosterová, jejíž strana podporuje menšinovou vládu premiérky Mayové. Na otázku, zda by byla ochotna kvůli dohodě o brexitu, která jí nebude vyhovovat, kabinetu v Londýně podporu odepřít, Fosterová jasně neodpověděla. Nehodlá se prý zabývat hypotetickými otázkami. Zároveň ale zopakovala, že nepřipustí, aby Severní Irsko bylo odděleno obchodními bariérami od zbytku Spojeného království.

Jak se bude situace dál vyvíjet by mělo být jasné v úterý. Podle listu Finacial Times Brusel čeká na to, jak dopadne úterní zasedání britské vlády, na kterém se bude o brexitu jednat. "Rozhodli jsme se vyčkat den, abychom viděli, co se v Londýně stane," citoval list vysoce postaveného diplomata EU.

Ministři zahraničí EU opatrně optimističtí kolem dohody o brexitu

Opatrný optimismus dávali po krachu nedělních bruselských jednání o brexitu dnes dopoledne najevo někteří z ministrů zahraničí zemí EU, kteří mířili na své pravidelné setkání v Lucemburku. Například šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák poznamenal, že ačkoli obě strany začíná skutečně tlačit čas, mohly by se blíže k dohodě dostat do konce tohoto týdne. V dohodu o brexitu věří také český premiér Andrej Babiš.

V rozhovorech o podobě rozvodové smlouvy, upravující podmínky britského vystoupení z EU 29. března 2019, dál zbývá dořešit některé klíčové otázky, především celního režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Velvyslance 27 zemí unie o tom v neděli večer po hodinovém jednání s britským ministrem pro brexit Dominicem Raabem informoval hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier.

Vyjednávání se ale nyní zastavila, přinejmenším do středy večer, kdy má Barnier o situaci informovat předsedy států a vlád 27 zemí unie. Právě ti by měli rozhodnout, jak pokračovat; ve hře je otázka svolání mimořádného unijního summitu v listopadu.

Krach jednání o podobě "rozvodové smlouvy", na jejímž textu se údajně shodli diplomaté na pracovní úrovni, aby ji následně odmítl Raab v zastoupení britské premiérky Theresy Mayové, ale přiblížil možnost takzvaného "tvrdého brexitu". Šlo by o situaci, kdy by Británie z unie na konci března příštího roku odešla bez dohody se všemi z toho plynoucími důsledky a komplikacemi.

Rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová novinářům v Lucemburku připomněla, že domluveno je mezi 80 a 90 procenty smlouvy o britském vystoupení z unie. "Jak to vidím já, vše teď do středy stojí. Ve středu (po summitu EU27) bude doufám jasněji," podotkla. Ostatní státy unie podle ní budou dál podporovat snahy Barniera a jeho týmu vyjednavačů.

Španělský ministr Josep Borell poznamenal, že minulý týden se dohoda zdála blízko, a nyní to vypadá, že nebude. "Ale tento týden nic nekončí. Jednat se bude dál a já jsem přesvědčen, že není možné dohody nedosáhnout. Pro obě strany by to bylo příliš složité," řekl novinářům.

Podle britského ministra zahraničí Jeremy Hunta zbývá dohodnout jednu nebo dvě složité věci, ale při dobré vůli bude dohoda možná. "Zda to bude tento týden nebo ne, kdo ví," připustil šíf britské diplomacie.

Babiš věří, že se dohodu o brexitu podaří dojednat

Premiér Andrej Babiš zůstává i po nezdaru nedělní schůzky vyjednávačů Evropské unie a Velké Británie optimistou a věří, že dohody o brexitu, tedy vystoupení Británie z EU, se nakonec podaří dojednat.

"Včera (v neděli) údajně na úrovni expertů došlo k dohodě, potom na úrovni šéfů ta dohoda nebyla potvrzena. Předpokládám, že ve středu večer na Evropské radě se ta situace vyjasní. Ale já jsem optimista a nakonec si myslím, že to dopadne dobře a k nějaké dohodě dojde," řekl Babiš českým novinářům před odletem do Varšavy. Tam už navštívil centrálu unijní pohraniční agentury Frontex a setká se také s polským premiérem Mateuszem Morawieckým.