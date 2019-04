Brusel/Londýn - Předseda Evropské rady Donald Tusk došel k závěru, že ve stávající situaci kolem britského odchodu z Evropské unie by byl nejlepším řešením pružný roční odklad brexitu. Novinářům to dnes řekl vysoce postavený unijní činitel. Plán, se kterým nyní šéf unijních summitů seznamuje členské země bloku, by Britům umožnil odejít z bloku spořádaným způsobem poté, co schválí text dohody o vystoupení.

Podle dobře informovaného představitele EU je takové řešení v souladu s dopisem, kterým dnes britská premiérka Theresa Mayová své evropské partnery požádala už o druhý odklad brexitu. O žádosti budou ve středu jednat prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí EU. Tuskova představa řešení je - spolu s britskou žádostí o odklad do 30. června - podkladem pro jejich rozhodování.

Návrh na pružný odklad brexitu je podle Paříže pokusný balonek

Francie v tuto chvíli považuje jakékoli debaty o dalším odkladu brexitu za předčasné, neboť Evropská unie dala jasně najevo, že od Londýna bude požadovat zdůvodnění tohoto kroku. Uvedl to dnes podle agentury Reuters zdroj blízký francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Tvrzení unijního činitele, že předseda Evropské rady Tusk chce Británii nabídnout pružný roční odklad, označil za "nevhodný pokusný balonek". Rakousko dnes zopakovalo, že pro další odklad britského odchodu z EU nevidí důvod.

"V každém případě potřebujeme do úterý od Británie konkrétní plán," dodal zdroj z Elysejského paláce s odkazem na středeční unijní summit, na kterém budou Tusk a lídři sedmadvacítky o případném odkladu rozhodovat.

Rovněž z Rakouska dnes opět zaznělo, že Vídeň nevidí důvod pro další odklad brexitu, pokud se ve Spojeném království nezmění situace. "A to se dosud nestalo," řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz v rozhovoru s německým listem Straubinger Tagblatt.

Vlivný německý poslanec a šéf zahraničního výboru německého parlamentu Norbert Röttgen (CDU) podobně jako někteří britští komentátoři soudí, že dnešní žádost britské premiérky Theresy Mayové o odklad do 30. června je vnitropolitickým taktickým manévrem. "Dá se to chápat, ale nedává to smysl," uvedl poslanec na twitteru s tím, že ostatních 27 unijních zemí už tento termín jednou zamítlo. On sám dává přednost flexibilnímu ročnímu odkladu, který údajně navrhuje Tusk.