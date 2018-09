Brusel/Londýn - Kompromis mezi Británií a Evropskou unií lze stále najít a dohodu upravující pobrexitové vztahy uzavřít. Prohlásil to dnes předseda Evropské rady Donald Tusk v reakci na projev, v němž britská premiérka Theresa Mayová nepřímo vyzvala Brusel k předložení kompromisního návrhu úmluvy. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová Mayovou varovala, že bez uzavření dohody pocítí ve Skotsku její Konzervativní strana tvrdé následky.

Mayová, která se podle britských médií vrátila domů ze čtvrtečního neformálního evropského summitu v Salcburku ponížena postojem unijních lídrů, dnes prohlásila, že Londýn nepřijme žádný návrh, který by ohrozil jednotu Británie. Narážela tím na zásadní sporný bod, jímž je režim na hranicích mezi Irskem a britským Severním Irskem, na který mají obě strany velmi odlišný pohled.

"Chápu logiku vyjednávání, avšak jsem stále přesvědčen, že kompromis dobrý pro všechny je pořád možný," uvedl podle agentury Reuters Tusk v prohlášení. Den poté, co jako šéf unijních vrcholných schůzek čelil spolu s dalšími představiteli EU kritice za nevstřícný přístup k britské premiérce dodal, že zůstává blízkým přítelem a obdivovatelem Mayové.

Ministerská předsedkyně přitom musí při vědomí krátícího se času na dohodu manévrovat mezi zastánci takzvaného tvrdého brexitu a stoupenci jejího méně rázného přístupu ve vlastní straně, stálou kritikou labouristů čekajících na šanci usednout ve vládě a také varováními ze Skotska, jehož většina je zcela proti odchodu z EU.

Skotská lídryně Sturgeonová v reakci na dnešní projev Mayové, v němž premiérka připustila možnost odchodu bez dohody, vzkázala do Londýna, že v takovém případě by na to doplatili skotští konzervativci, kteří jsou tam po nacionalistech druhou nejsilnější stranou.

Pokud Mayová nedokáže dojednat dohodu, "způsobí velké škody těm, kterým by měla sloužit" a "konzervativci zaplatí velkou politickou cenu, zvláště ve Skotsku", uvedla Sturgeonová.