Tusk: EU o odkladu brexitu rozhodne v příštích dnech

Štrasburk - Situace kolem vystoupení Británie z Evropské unie je po sobotním dění v dolní komoře britského parlamentu složitá, řekl dnes poslancům Evropského parlamentu (EP) předseda Evropské rady Donald Tusk. Dodal, že o žádosti Londýna o odklad brexitu jedná s lídry členských států a že rozhodnutí padne v následujících dnech. Záležet bude podle něj také na tom, jak britská Dolní sněmovna rozhodne ohledně dojednané brexitové dohody.

"Jedna věc je jistá - brexit bez dohody nebude nikdy naše rozhodnutí," řekl Tusk europoslancům, kteří toto prohlášení ocenili potleskem.

Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker připomněl, že poslední slovo při ratifikaci brexitové dohody bude mít právě Evropský parlament. Zdůraznil, že úmluvu o rozluce ale musí nejprve schválit britský parlament. Evropská unie udělala podle Junckera pro uzavření dohody všechno a nyní je potřeba sledovat vývoj ve Westminsteru, tedy jednání britského parlamentu.

Upravenou brexitovou dohodu, kterou dojednali britští a unijní vyjednavači minulý týden, nyní zkoumá výbor EP pro ústavní záležitosti. Ve čtvrtek se kvůli brexitu sejde předseda Evropského parlamentu David Sassoli s šéfy jednotlivých politických skupin. Už v pondělí potvrdili, že Evropský parlament se k brexitové dohodě vysloví až jako poslední.

Text výstupní dohody měli v sobotu na mimořádné schůzi schvalovat britští poslanci. Nakonec ale přijali pozměňovací návrh, jehož cílem bylo zabránit neřízenému brexitu. Podle dodatku se musí s definitivním schválením brexitové dohody počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Příslušný zákon začnou britští poslanci projednávat dnes. Britskou vládu ale tlačí čas, platný termín brexitu je 31. října, což je za devět dní.

"Britská demokracie patří k těm nejstarším na světě. A to, čeho jsme svědky v posledních měsících, týdnech a dnech, jí rozhodně není důstojné. Rozvodové bitvy nebývají pěkné, ale my jsme se dostali do fáze agónie, v níž dnes převažuje znechucení, únava a deziluze," uvedla česká europoslankyně a místopředsedkyně EP Dita Charanzová.