Brusel - Předseda Evropské rady Donald Tusk se ve čtvrtek na neformální schůzce v Salcburku zeptá šéfů států a vlád zemí Evropské unie, co si myslí o nejnovějším návrhu Evropské komise (EK) výrazně k roku 2020 posílit pobřežní a pohraniční stráž EU. Šéf komise Jean-Claude Juncker minulou středu v Evropském parlamentu oznámil záměr do roku 2020 posílit tuto stráž na 10.000 lidí s vlastním vybavením a daleko silnějším mandátem.

Tusk bude chtít od premiérů a prezidentů zemí EU slyšet jejich pohled na klíčové části návrhu a také, zda by členské státy měly věc probrat a schválit jako prioritní. Českou republiku bude v Salcburku zastupovat premiér Andrej Babiš, který se podle informací ČTK k návrhu komise staví skepticky, především kvůli souvisejícím vysokým finančním nákladům.

"Vnitřní bezpečnost je částečně závislá na správně řízené vnější hranici, kde jsou zastavováni ti, kdo představují jasnou hrozbu, či nemají právo na vstup," upozorní podle diplomatů Tusk unijní prezidenty a premiéry.

Junkcerova komise s návrhem na posílení stráže přišla ve snaze výrazně posílit ochranu vnější hranice evropského bloku. Návrh předpokládá, že stráž bude moci pomáhat členské zemi s ochranou její vnější hranice a její členové budou podléhat orgánům státu, kde budou působit.

Pohraničníci budou moci kontrolovat totožnost příchozích, hlídkovat, řešit případy nelegálních přechodů, ale i pomáhat při rychlejším provádění rozhodnutí o návratech těch, kdo nebudou mít na pobyt v unii právo. V první fázi by měly členy stráže krátkodobě či dlouhodobě vysílat členské země, cílem je ale vlastní vycvičený personál.

Součástí diskusí v Salcburku by měly být i možnosti silnější policejní a soudní spolupráce. Cílem je zlepšení možností pro boj nejen s převaděči a pašeráky lidí, ale třeba i s takzvanými "zahraničními bojovníky", tedy lidmi z evropských zemí, kteří působili například v řadách organizace Islámský stát (IS) a nyní se snaží vrátit zpět do EU.

Čtvrteční summit v Salcburku je neformální schůzkou, kterou hostí nynější rakouské předsednictví unie. Kromě bezpečnosti, migrace a souvisejících témat by měli šéfové států a vlád ve středu u večeře diskutovat například o vývoji jednání kolem odchodu Británie z EU. Vyloučeno není, že se vzhledem k zatím malému posunu v jednáních domluví na mimořádném "brexitovém" summitu v listopadu.