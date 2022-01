Turnovské muzeum vystaví kopii císařské koruny Napoleona Bonaparta

Turnov (Semilsko) - Turnovské muzeum od čtvrtka vystaví repliku císařské korunovační koruny Napoleona Bonaparta, kterou vytvořil uznávaný šperkař Jiří Urban ve spolupráci s Evou Mrákotovou Víškovou. V klenotnici muzea bude 23 centimetrů vysoká koruna ze zlaceného stříbra o průměru 18,5 centimetru do 6. února. Podle Urbana bylo asi nejnáročnější vytvořit kopie antických rytin v kameni.

"Náročná zlatnicky až tak moc nebyla, protože je to jednodušší koruna s klasickými technikami. Krása koruny je v kamenech, to dělala Eva Mrákotová Víšková," řekl Urban novinářům. Byla to pro něj už asi sedmá replika královské koruny, kterou vytvořil. Jeho zřejmě nejznámější jsou koruny spojené s Karlem IV., vytvořil i císařskou Svaté říše římské a českou svatováclavskou.

Práce na této Urbanovi zabrala zhruba rok a půl, vycházel hlavně z fotografií. Několik jiných kopií koruny Napoleona už vzniklo. "Z kopií, co jsem viděl, tak si myslím, že díky kamenům je tato originálu nejblíž," dodal Urban.

Také podle kurátora sbírky výtvarného umění a šperku turnovského muzea Miroslava Cogana použití přírodních materiálů pro vytvoření napodobenin antických kamenů dělají z této koruny unikátní záležitost. "Je to vždycky složitější, než když se to dělá ze skleněných imitací. Sklář vám to sklo nakomponuje do barevných vrstev, jak je potřeba, zatímco u přírodních materiálů se musí pečlivě a trpělivě hledat, abyste našli materiál s podobnými barevnými kvalitami," řekl Cogan.

Napoleonova koruna je ozdobena 40 rytinami v kameni rozprostřenými ve čtyřech řadách na osmi poloobloucích tvořících kupolovitou klenbu zakončenou koulí s křížkem na vrcholu. Oblouky vycházejí z osmi rostlinných motivů nízké kovotepané korunky střídajících se s kruhovým zdobným prvkem. "Koruna je osázena kameny, které zdobí starořecké motivy jako ta tančící dívka s vířícími šaty a amforou, dvojportrét urozeného páru, červenobílá (sardonyx) bohyně války Athéna nebo křesťanský archanděl Michael, obránce víry, který vyhnal Adama s Evou z ráje," dodal Cogan.

Originál, který je vystaven v Louvru, nechal Napoleon Bonaparte zhotovit ke své korunovaci v roce 1804 a při samotném obřadu si nejprve na hlavu vsadil zlatý vavřínový věnec, kterým demonstroval svou příslušnost k řadě římských císařů a teprve poté si nasadil i novou korunu, která je volnou napodobeninou koruny Karla Velikého. Ta byla zničena spolu s dalšími 20 za Velké francouzské revoluce. Repliku koruny Napoleona vytvořil Urban pro soukromého sběratele. "V pozadí je záměr vytvořit nějakou naučnou nadaci těchto klenotů," dodal turnovský šperkař.