Turnovské muzeum představí krystaly ve službách technického pokroku

Turnov (Semilsko ) - Muzeum Českého ráje v Turnově představí krystaly ve službách technického pokroku. Návštěvníky provede historií pěstování krystalů a přiblíží, jak dnes syntetické krystaly připravuje a využívá turnovská společnost CRYTUR. Výstava Krystaly - 80 let ve službách technického pokroku, bude v muzeu přístupná do 18. června. Kromě jiného mohou návštěvníci vidět, jak takový krystal roste, díky hologramu to uvidí do minuty, i když ve skutečnosti to trvá dva až tři týdny, řekl dnes ČTK marketingový manažer společnosti Jan Bitman.

Fotogalerie

Výstava by měla firmu představit i místním. "Spousta Turnováků ví, že Crytur v Turnově je, nikdo ale pořádně neví, co dělá. A my jsme se to rozhodli ukázat. Chceme jít víc do těch aplikací, než jen ukázat krystaly. Krystal je hezký, ale my chceme ukázat, k čemu se vlastně používá. Proto tady máme ukázku mikroskopie, rentgenové kamery, používají se v laserech i osvětlovací technice," doplnil Bitman. Kromě jiného dodává Crytur krystaly pro detektory urychlovače částic Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN).

Počátky výroby krystalů v Turnově sahají do roku 1943, kdy byl založen Výzkumný ústav pro drahokamy. Byl zaměřený na využití drahých kamenů ve šperkařství a klenotnictví, už na počátku ale dostal za úkol zaměřit výzkum i na syntetické monokrystaly, což předurčilo další vývoj. V roce 1951 byl přejmenován na Výzkumný ústav pro minerály a začleněni tam byli i někteří pracovníci z Výzkumného ústavu pro elektrotechnickou fyziku. Náplní byl vývoj vodorozpustných krystalů, například chloridu sodného nebo Seignetovy soli (vinan draselno-sodný) a vývoj přípravy hydrotermálního křemene.

V 60. letech byl ústav přejmenován na Výzkumný ústav monokrystalů a tamní vědci zahájili pokusy vývoje pěstování vysokoteplotních monokrystalů oxidů pro lasery a scintilátory. V roce 1965 byla registrována ochranná známka "Crytur". Na konci 60. let změnil ústav svůj název na Monokrystaly Turnov, výzkumný ústav pro výzkum monokrystalů a jejich použití. V té době bylo 90 procent výroby určeno pro československý obranný průmysl. Kromě komponent pro lasery a scintilátory se vyráběly i osobní dozimetry. I to může být podle Bitmana důvod, proč se o výrobě moc nemluvilo.

Po roce 1986 nastal významný útlum speciální výroby pro obranný průmysl, v roce 1989 poklesl na 60 procent a v době společné privatizace s Preciosou o tři roky později byla výroba pro obranu už jen v jednotkách procent. Po privatizaci existovala Preciosa Crytur, v roce 1997, ale tři pracovníci tuto část odkoupili a vznikl Crytur. V současné době má firma jediného vlastníka, ze 30 lidí v roce 1998 se postupně rozrostla na podnik se 400 zaměstnanci. V roce 2021 uskutečnila podle obchodního rejstříku zakázky za více než 519 milionů korun, zhruba 86 procent produkce mířilo do zahraničí.