Turnov proměnil zchátralou pasáž u radnice v řemeslnickou uličku

Turnov (Semilsko) - V řemeslnickou uličku se proměnil prostor zchátralé a nevyužívané pasáže u historické radnice v centru Turnova na Semilsku. Pod ruce řemeslnic mohou místní i turisté nahlížet ode dneška. Zbourání původní a výstavba nové pasáže stály město skoro 19 milionů korun. Podle starosty města Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) bylo hlavním cílem toto místo oživit.

"My bychom chtěli, aby to hlavně žilo. Pasáž je hezká, ale taková smutná, když tam nejsou lidé. Takže aby, když tam člověk jde, měl pocit, že to je živé. A když tam k tomu bude přidaná hodnota toho řemesla, tak to bude úžasné," řekl starosta ČTK. Pasáž u radnice ožívá zhruba po 40 letech. Poslední obchody se službami tam byly v 80. letech minulého století a poté prostory již jenom chátraly. Původní pasáž kvůli havarijnímu stavu už nebylo možné opravit, výstavba nové trvala zhruba rok a skončila před dvěma měsíci.

V přízemí nové pasáže jsou čtyři obchody s dílnami. Město je pronajalo 12 místním řemeslnicím a umělkyním. Střídavě budou v dílnách tvořit šperkařky, restaurátorky, rytkyně kovů, nožířky, malířky, brusičky drahých kamenů i skla, krejčí či obuvnice. Bude tam i umělecká laboratoř pro experimenty se sklem a porcelánem a vytváření originálních autorských šperků či objektů. V pasáži je také galerie. Je v prvním patře a první akcí v ní je výstava obrazů turnovského výtvarníka Karla Janáka.

Původní pasáž vznikla zhruba před 95 lety při přestavbě domu, který sousedí s radnicí. Své provozovny tam tehdy měli švec, holič, modistka, byl zde autosalón Škody a svůj obchod tam měl i Max Laupy, což byl scénograf turnovských ochotníků a autor známého turnovského betléma. Prostor pasáže využívali i další místní umělci sdružení v uskupení Turnovské dílo. Mezi lety 1927 až 1957 se tam scházeli, pořádali výstavy, přednášky či exkurze.