Turné čtyř můstků bude poprvé po 22 letech bez skokanské legendy Ammanna

Oberstdorf (Německo) - Turné čtyř můstků bude poprvé po 22 letech bez švýcarského skokana na lyžích Simona Ammanna. Jednačtyřicetiletý olympijský vítěz a mistr světa bude místo startu v prestižním miniseriálu tento týden sbírat závodní praxi na Kontinentálním poháru v Engelbergu.

Právě v tomto švýcarském středisku absolvoval Ammann před Vánoci sezonní debut, ale nekvalifikoval se do závodu. Jeden z nejúspěšnějších skokanů historie by si rád vybojoval nominaci do švýcarského týmu pro mistrovství světa v Planici.

Na Turné debutoval Ammann v roce 1997 a nestartoval jen v ročníku 2000/01. Při 24 účastech byl v miniseriálu nejlépe dvakrát druhý a je to jediná velká trofej, jež mu chybí. V bohaté sbírce úspěchů má Ammann čtyři olympijská zlata, tituly z MS ve skocích i letech a křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru.

Turné začne středeční kvalifikací v Oberstdorfu. Švýcarsko bude mít na startu stejně jako Česko (Roman Koudelka) pouze jednoho zástupce, Gregora Deschwandena.