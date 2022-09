Turnaj v Ostravě uvidí tenisovou jedničku Šwiatekovou a přední české hráčky

Praha - Tenisový turnaj WTA v Ostravě ozdobí světová jednička Iga Šwiateková. Z českých tenistek se na halovou akci, která se uskuteční od 3. do 9. října, zatím přihlásily Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. Díky divoké kartě od pořadatelů se do hlavní soutěže dostala Karolína Muchová.

Turnaj s názvem AGEL Open je v kvalitní kategorii 500 a má příhodný termín. "Je to jedna z posledních možností, jak dohrát body a dostat se na Turnaj mistryň. Zejména pro tu elitní patnáctku je to velmi podstatný turnaj. Jsem hrozně rád, že jsme se dohodli s Igou Šwiatekovou. Pomáhá nám s marketingem v Polsku. Doufám, že uvidíme spoustu polských diváků," uvedl na dnešní tiskové konferenci Tomáš Petera, majitel pořádající agentury Perinvest.

V Ostravě se tenisový turnaj WTA koná třetím rokem za sebou. Pokaždé to bylo v jiném termínu. Zatímco předloni nahradil původní čínské dějiště Čeng-čou a hrál se koncem října, vloni se prestižní akce uskutečnila od 20. do 26. září. Tehdy v Ostravě zvítězila estonská tenistka Anett Kontaveitová, která ve finále porazila Marii Sakkariovou z Řecka.

Obě se přihlásily i letos. Z první desítky světového žebříčku by mělo být v Ostravě pět tenistek. Vedle Šwiatekové a loňských finalistek ještě Španělka Paula Badosaová a Ruska Darja Kasatkinová. Největší českou nadějí by měla být aktuální čtvrtfinalistka US Open Plíšková. O prolomení neúspěchů ve dvouhře se zde mohou pokusit loňská vítězka Roland Garros Krejčíková a semifinalistka Australian Open 2021 Muchová.

Druhá jmenovaná v sezoně poznamenané zdravotními problémy prohrála pět z posledních šesti zápasů a propadla se až do třetí stovky světového žebříčku. Proto byla vděčná za divokou kartu. "Jsem v situaci, že bych se do turnaje nedostala ani do kvalifikace. Loni jsem nehrála, protože jsem byla zraněná. Mám to kousíček z Olomouce, kde mám rodinu. Na turnaj se těším a doufám, že dojdu co nejdál," řekla šestadvacetiletá Muchová.

Ze silného obsazení má respekt. "Je to určitě těžké. Všechny ty turnaje jsou těžké. Jsem ráda za tu šanci, že si můžu zahrát. Považuju se za jednu z těch top hráček, i když to teď tak rankingově není," doplnila někdejší devatenáctá hráčka světového žebříčku.

Rozpočet ostravského turnaje přesahuje 50 milionů korun. Na odměnách si tenistky rozdělí 750.000 eur (asi 18,5 milionu korun). Po termínu přihlášek mohou ještě přední světové tenistky dostat divokou kartu do hlavní soutěže. Čeští pořadatelé mají k dispozici čtyři divoké karty do kvalifikace, které plánuje Petera využít pro talentované české juniorky.

Přihlášené tenistky na turnaj WTA v Ostravě: Iga Šwiateková (Pol./1. místo ve světovém žebříču), Anett Kontaveitová (Est./2.), Maria Sakkariová (Řec./3.), Paula Badosaová (Šp./4.), Darja Kasatkinová (Rus./9.), Emma Raducanuová (Brit./11.), Belinda Bencicová (Švýc./13.), Beatriz Haddadová Maiaová (Braz./15.), Jelena Ostapenková (Lot./16.), Madison Keysová (USA/20.), Karolína Plíšková (ČR/22.), Barbora Krejčíková (ČR/23.), Jelena Rybakinová (Kaz./25.), Victoria Azarenková (Běl./26.), Jekatěrina Alexandrovová (Rus./28.), Jil Teichmannová (Švýc./30.), Shelby Rogersová (USA/31.), Aljaksandra Sasnovičová (Běl./32.), divoká karta Karolína Muchová (ČR/235.).