Turnaj mistryň vyhrála Bartyová, Strýcová titul ve čtyřhře nezískala

Šen-čen (Čína) - Tenistka Barbora Strýcová titul ve čtyřhře na Turnaji mistryň nezískala. Česká hráčka spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej prohrály v čínském Šen-čenu ve finále s obhájkyněmi titulu Maďarkou Tímeou Babosovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou 1:6 a 3:6. Vítězky v turnaji ani jednou neprohrály a rozdělí si milion dolarů, nejvyšší odměnu v historii čtyřhry. Ve dvouhře v Šen-čenu triumfovala Australanka Ashleigh Bartyová.

Třiatřicetiletá Strýcová měla před utkáním jistotu, že zakončí rok v čele deblového světového žebříčku, což dokázala poprvé v kariéře. Třešničku v podobě titulu na konec sezony ale nepřidala. "Byla jsem strašně unavená, zabrala jsem o půl šesté ráno. Ale to není výmluva. Soupeřky hrály extrémně dobře. Vůbec nás k ničemu nepustily, neměly jsme šance se do toho dostat," řekla Strýcová serveru iDNES a Radiožurnálu.

Plzeňska rodačka, která zvažovala, že po sezoně ukončí kariéru, v Číně řekla, že určitě plánuje turnaje v Austrálii. "Miluju tu zemi i tamní lidi a teplo. Jinak zatím není víc co rozklíčovat. Další rozhodnutí budu dělat postupem času. Taky záleží na tom, jak se budu cítit fyzicky, tělo už se nějakým způsobem ozývá," řekla. Další program tak bude řešit operativně, třeba i svoji účast na olympijských hrách v Tokiu.

Strýcová se Sie Šu-wej letos získaly čtyři tituly včetně wimbledonského vavřínu. Ve dvouhře si navíc česká tenistka v All England Clubu zahrála semifinále.

V utkání o titul v Šen-čenu se ale Strýcové se Sie Šu-wej nedařilo tolik jako v semifinále. Strýcová začala zápas po dvojchybě ztrátou podání a se spoluhráčkou nestačily na agresivní hru soupeřek. Na úvod druhé sady sice vzaly servis Babosové, ale o brejk hned přišly a znovu už jen dotahovaly.

Deblový titul na Masters z českých tenistek v minulosti slavily Andrea Sestini Hlaváčková, Hana Mandlíková, Helena Suková a Jana Novotná. Rekordních 11 trofejí má legendární Martina Navrátilová, ta ale vyhrála vždy jako Američanka.

Babosová s Mladenovicovou jsou prvním párem po 11 letech, který na Turnaji mistryň obhájil titul. Dvakrát po sobě naposledy vyhrály Cara Blacková z JAR a Američanka Liezel Huberová v letech 2007 a 2008.

Babosová vyhrála čtyřhru na Turnaji mistryň potřetí za sebou, poprvé to dokázala předloni se Sestini Hlaváčkovou. Třikrát po sobě před ní naposledy uspěla Američanka Lindsay Davenportová v letech 1996-98, přičemž v roce 1997 vyhrála s Novotnou.

Bartyová slaví premiérový titul na Turnaji mistryň

Světová jednička Bartyová korunovala triumfem na Turnaji mistryň životní sezonu. Třiadvacetiletá hráčka porazila ve finále obhájkyni titulu Elinu Svitolinovou z Ukrajiny 6:4, 6:3 a stala se první australskou vítězkou Masters po 43 letech.

Bartyová je pátou hráčkou, která ovládla vrchol sezony hned při premiéře. Před ní to dokázaly Američanka Serena Williamsová (2001), Ruska Maria Šarapovová (2004), Petra Kvitová (2011) a Slovenka Dominika Cibulková (2016).

"Mám za sebou neuvěřitelný rok. Nemůžu na sebe být pyšnější," řekla Bartyová, která v letošní sezoně vyhrála antukové grandslamové Roland Garros, velký turnaj v Miami a zvítězila i na trávě v Birminghamu. Sezonu může ještě korunovat příští týden v dresu Austrálie ve finále Fed Cupu v Perthu proti Francii.

Bartyová, která si v utkání o postup ze skupiny poradila s Kvitovou a v sobotním semifinále vyřadila Karolínu Plíškovou, slavila úspěch aktivnější hrou. Se Svitolinovou sice prohrála všech pět předešlých zápasů, ale tentokrát uspěla.

V prvním setu si obě hráčky dlouho jistě držely podání. První šanci na brejk měla za stavu 4:4 v turnaji dosud neporažená Ukrajinka, ale Bartyová ztrátu podání odmítla a sama udeřila v následující hře. První dva setboly při soupeřčině podání nevyužila, ale po třetím už si spěchala sednout na lavičku se ziskem první sady.

Ve druhém setu šla Svitolinová do brejku 2:1, ale byl to jen záblesk naděje, že by mohla finále zdramatizovat. Bartyová otočila na 4:2, pak sice ztratila servis, ale vzápětí vybojovala náskok 5:3 a čistou hrou při svém podání utkání ukončila. "Už jsem byla únavou pomalejší, ale bojovala jsem až do konce," řekla vítězka.

Před Bartyovou vyhrála Turnaj mistryň z Australanek dvakrát Evonne Goolagongová Cawleyová, která slavila v Los Angeles v letech 1974 a 1976.

Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (8-Ukr.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) 6:1, 6:3.