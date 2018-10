Singapur - Elina Svitolinová se stala první ukrajinskou vítězkou tenisového Turnaje mistryň. Ve finále v Singapuru porazila Američanku Sloane Stephensovou 3:6, 6:2, 6:2 za dvě hodiny a 22 minut a získala první velký titul. Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková nedosáhly na titul ve čtyhře.

Čtyřiadvacetiletá Svitolinová se ve světovém žebříčku posune ze sedmého na čtvrté místo. Jako neporažená vítězka dostane 2,36 milionu dolarů, přičemž dosud tenisem vydělala 2,8 milionu.

Stephensová ukončí rok na pátém místě, Petra Kvitová bude sedmá a Karolína Plíšková osmá. V roli jedničky zůstane Rumunka Simona Halepová.

Svitolinová porazila ve skupině obě české tenistky Petru Kvitovou i Karolínu Plíškovou a čtyři z pěti zápasů vyhrála ve třech setech. V kariéře získala jedenáctý titul, letos čtvrtý a potvrdila, že finále neprohrává. Zvládla devátý závěrečný zápas turnaje v řadě.

Proti Stephensové, přemožitelce Plíškové ze semifinále, začala pomaleji a úvodní sadu ztratila. Od druhého setu ale ukázala svoji obrovskou bojovnost a chuť vítězit. Po zisku druhé sady šla ve třetí po vyrovnaných gamech a 23 minutách hry do vedení 3:0. Stephensová sice získala brejk zpět a snížila na 3:2, ale opět skvěle běhající Svitolinová koncovku kontrolovala.

Na grandslamech se Svitolinová z 25 startů dostala nejdále do čtvrtfinále - na Roland Garros 2015 a 2017 a letos na Australian Open.

Krejčíková a Siniaková ve finále prohrály

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková nezakončily sezonu titulem z Turnaje mistryň. Světové jedničky prohrály ve finále s maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová 4:6 a 5:7. Babosová převzala trofej Martiny Navrátilové podruhé za sebou, loni zvítězila s Andreou Sestini Hlaváčkovou.

Přes prohru ukončily letošní vítězky Roland Garros a Wimbledonu dvaadvacetileté Siniaková a Krejčíková rok na prvním místě žebříčku čtyřhry WTA, což dokázaly jako první Češky po Heleně Sukové a po 26 letech.

Deblový titul na Masters z českých tenistek v minulosti slavily vedle Sestini Hlaváčkové i Hana Mandlíková, Suková a Jana Novotná. Rekordních 11 trofejí má legendární Navrátilová, ta ale vyhrála vždy jako Američanka.

"Hrály jsme celkem slušně, akorát tam byly momenty, kdy jsme měly výhody a šance, které jsme při jejich podání nevyužily. Ty holky jsou tak dobré, že to pak zahrály líp a zaslouženě vyhrály," zhodnotila Krejčíková finálové klání.

Siniakové s Krejčíkovou se proti turnajovým dvojkám nedařilo na returnu. V prvním setu neměly ani jeden brejkbol a sadu rozhodla ztráta podání Siniakové v sedmé hře. Ve druhé sadě sice vzaly servis Babosové a srovnaly na 3:3, ale Siniaková přišla čistou hrou o podání na 5:6.

"Hrály agresivně, pořád do toho chodí a vytvářejí tlak. Blbě se sešlo, že to nebylo ani o servisu, ale udělala jsem dvě chyby zezadu," litovala Siniaková. Mladenovicová pak zápas doservírovala.

"Je nádherné, že jsme vyhrály první společný turnaj sezony a ve stejném duchu rok i končíme," řekla Mladenovicová, která s Babosovou vyhrála lednové Australian Open. Směrem k české dvojici Francouzka dodala: "Jste skvělý pár, máte dva grandslamové tituly, jste jedničky a těším se na další vzájemné finálové bitvy."

"Bylo to od ní moc hezký. My jsme měly velice slušnou sezonu, jim se taky dařilo a doufám, že příští rok se potkáme a už vyhrajeme my," řekla Krejčíková.

Před Babosovou vyhrála čtyřhru na Turnaji mistryň dvakrát po sobě s jinou spoluhráčkou Sania Mirzaová. Indická hráčka zvítězila v roce 2014 s Jihoafričankou Carou Blackovou a o rok později se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

Turnaj mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Svitolinová (6-Ukr.) - Stephensová (5-USA) 3:6, 6:2, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:5.