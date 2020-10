Praha - Velmi přísná opatření související s koronavirovou krizí budou provázet turnaj Karjala ve Finsku, jehož se zúčastní v příštím týdnu také čeští hokejisté. Účastníky úvodní akce Euro Hockey Tour v sezoně čeká vedle nuceného setrvání v "bublině" dokonce trojí testování na nemoc covid-19.

Minulá reprezentační sezona zůstala nedokončená. "Poslední akci jsme měli ve Švédsku, byla zrušena všechna utkání Euro Hockey Challenge, zároveň se v té době odkládal náš turnaj v České republice. Nekonalo se ani mistrovství světa, nakonec pandemie neumožnila odehrát ani ten náš odložený domácí turnaj," připomněl během dnešní tiskové konference generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

I proto je rád za první mezinárodní akci po velké odmlce na severu Evropy. "Velice si vážím finského hokejového svazu, který u finské vlády vyjednal určité - ale velmi striktní - podmínky pro účast jednotlivých mužstev, ať se týká hráčů nebo členů realizačních týmů," ocenil Urban.

Režim trojího testování začne pro účastníky už před samotným srazem. "Museli jsme nominovat poměrně velké množství hráčů a mít ještě docela velký počet hráčů v záloze. I proto, že všichni hráči musí mít negativní test na covid-19 už na srazu. Kdo takový test mít nebude, nemůže na sraz vůbec dorazit," uvedl Urban.

Sraz bude mít tým až přímo na letišti. "Společně nemůžeme v Česku trénovat a dělat vůbec nic, takže jedna část se sejde v pondělí u nás na letišti. Třetina týmu poletí z Ruska, kde se hráči dostanou individuálně do Moskvy, pak poletí rovněž v pondělí malým charterovým letadlem do Helsinek. A hráči ze Skandinávie dorazí do dějiště turnaje po své ose," přiblížil Urban.

Všechna čtyři mužstva budou ubytována v jednom hotelu v režimu takzvané "bubliny" a čeká je následně život jen uvnitř ní, jak se osvědčilo například při dokončení sezony v NHL. "Na hotelu nebude vůbec nikdo jiný, jen hráči těchto čtyř mužstev včetně realizačních týmů. Hned po příjezdu hráčů na hotel ve Finsku je čeká další testování, jehož výsledky budou známé hned brzy v úterý ráno, abychom je znali ještě před tréninkem," řekl Urban.

Všem bude umožněn jen pohyb uvnitř "bubliny", pouze po ose hotel - aréna a zpět. "Jsou stanovena přísná hygienická opatření, ale tyto podmínky je zkrátka třeba respektovat, abychom mohli turnaj vůbec absolvovat a odehrát," podotkl Urban.

Jedním z opatření je také odehrání všech šesti zápasů turnaje na jednom místě v helsinské Hartwall Areně s kapacitou téměř 13 a půl tisíce diváků. "Čtvrteční utkání se Švédy jsme měli hrát doma, ale s ohledem na podmínky v Česku ho zde sehrát nelze, proto se uskuteční ve Finsku. Při zápasech domácích Finů bude omezený počet diváků na maximálně 4500, ostatní zápasy se odehrají před prázdným hledištěm," nastínil Urban.

Závěrečné třetí kolo testů absolvují hráči hned po skončení posledního zápasu národního týmu ve Finsku, pak se hráči dopraví zpět do svých klubů. "Dokud nedostanou negativní zprávu, nemohou se ke svým klubům připojit, což ale bude prakticky jen přes noc," řekl Urban.