Turnaj golfistek na OH přilákal špičku, Spilková se chce zlepšit

Tokio - Světová špička golfistek se sjela do Tokia bojovat o olympijské medaile. Od středy se na hřišti Kasumigaseki Country Clubu představí deset nejlepších hráček planety v čele s jedničkou Nelly Kordovou z USA. Mezi šedesátkou hráček je i Češka Klára Spilková.

Turnaj žen navazuje na souboje golfistů, které vyvrcholily v neděli a po nichž slavil zlato Američan Xander Schauffele. Čechovi Ondřeji Lieserovi se nedařilo a skončil poslední, šedesátý.

Spilková už startovala před pěti lety v Riu de Janeiro při návratu golfu do programu her po 112 letech a ráda by vylepšila 48. místo. "Je to můj velký cíl. Všichni tam ale jedeme s tím umístit se co nejlépe," řekla jediná česká profesionálka hrající americkou sérii LPGA.

Prosadit se případně na přední příčky nebude pro Spilkovou vůbec snadné. Z elitních hráček nechybí ani olympijská vítězka z Ria Korejka Pak In-pe.

Hrát budou obě dcery bývalého českého tenisty Petra Kordy, první hráčka žebříčku Nelly i její starší sestra a světová patnáctka Jessica. "Je to úchvatné, už jen se projít vesnicí byl zážitek. Vždycky je poctou oblékat červenou, bílou a modrou a reprezentovat USA," řekla Jessica. "Je to tady úžasné, navždy na to budu ráda vzpomínat. Oblékat se každý den do americké výbavy je skvělé. A super je vyměňování odznaků, čínský s pandou je cool," řekla Nelly.

Od svého krajana a kamaráda Justina Thomase si Jessica Kordová zjišťovala, jak to na olympiádě chodí. "Byl to křížový výslech, chtěla jsem vědět všechno," smála se Jessica.

Vedle sester Kordových patří k favoritkám především korejské hráčky Ko Čin-jong a Kim Si-jong a dále například Kanaďanka Brooke Hendersonová či stříbrná z Ria Lydia Koová z Nového Zélandu. Všechny golfistky čekají čtyři kola a vítězka bude známa v sobotu.