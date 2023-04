Turistům se otevřela Hřebenkovka, stokilometrová trasa Českým Švýcarskem

Jílové (Děčínsko) - Turistům se otevřela Hřebenovka, sto kilometrů dlouhá trasa, která vede oblastí plnou skalních měst, stěn a výhledů v Českém Švýcarsku. Začíná na úpatí Krušných hor a končí s prvními kopci Lužických hor. Navazuje na cesty staré, další jsou nově vytyčené. Spojuje atraktivní místa v národním parku České Švýcarsko, které se vypořádává s následky loňského rozsáhlého požáru. Kvůli němu je stále uzavřeno několik oblíbených turistických cílů. Trasu připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci s Klubem českých turistů. Náklady 1,4 milionu korun zaplatil Ústecký kraj.

Fotogalerie

Hřebenovka je určena pouze pěším. Na rozdíl od původní hřebenovky, která vedla od Pradědu až k Aši, není přímá, ale klikatí se. Zvolena je tak, aby propojila co nejvíce pozoruhodných míst. Po cestě si lidé užijí výhledy na Labský kaňon, projdou se i přes Malou Pravčickou bránu nebo skalní hrad Šaunštejn. Součástí trasy je například Kyjovské údolí a nejstarší naučná stezka v ČR zvaná Köglerova.

Trasa měří 100 kilometrů a začíná v Petrovicích, vede přes skalní města Rájec a Ostrov, na nejvyšší stolovou horu v zemi Sněžník a dál do Děčína a Růžovým hřebenem do Hřenska až po Šébr. Nejkratší ze šesti etap má 11 kilometrů. "Při plánování jsme se snažili, aby dálková cesta vedla hlavně po terénu s přírodním povrchem a zároveň byla co nejméně v souběhu s automobilovým a cyklistickým provozem. Díky tomu se bude ucházet o evropský certifikát kvality, kterým se doposud pyšní 22 tras v Evropě a jen jediná v Česku," uvedl předseda Klubu českých turistů Jiří Homola.

V plánu je příprava další části Hřebenovky směrem na Krušné hory. "Byl bych rád, kdyby sem přijeli lidé nejen z celé České republiky a Evropy, ale i obyvatelé našeho kraje, z nichž řada neví, že tu máme něco tak krásného," uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). Starostové věří, že otevření trasy pomůže k oživení cestovního ruchu. Společnost České Švýcarsko připravuje nyní průvodce s praktickými tipy a informacemi k dálkové trase.

Hřebenovka je jednou z novinek obecně prospěšné společnosti, která tak chce oživit letošní turistickou sezonu v Českém Švýcarsku. Tu loňskou významně poznamenal nejrozsáhlejší požár v historii České republiky, který vypukl 24. července. Rozšířil se na 1060 hektarů, vyšetřuje ho policie jako obecné ohrožení. Propad tržeb místních podnikatelů po požáru podle společnosti dosahuje k 600 milionům korun.

Uzavřena zůstává oblíbená Edmundova soutěska a Gabrielina stezka na Pravčickou bránu. Otevřená je naopak Divoká soutěska a k Pravčické bráně se dostanou turisté po Mlýnské cestě. Od nadcházejícího víkendu bude přibližovat turisty k Pravčické bráně, Divoké soutěsce nebo rozhledně Janov nová autobusová linka 441. Spoje pojedu v půlhodinových intervalech.

Pomoc místním podnikatelům nabídnul Ústecký kraj, který zavedl vouchery na ubytování v Českém Švýcarsku. Na ubytování v regionu uvolnil pět milionů korun, stejnou částku přidalo ministerstvo životního prostředí. Turisté mohli získat slevu 300 korun na osobu a den v Českém Švýcarsku, pokud se zde ubytovali nejméně na dvě noci a nejvýše na sedm nocí. Vouchery platí do 31. května, všechny už byly vyčerpány.

Ústecký kraj také zaplatil středoškolákům a dětem z dětských domovů v regionu pobyt v Českém Švýcarsku. Dal na to z rozpočtu deset milionů korun. O délce pobytu rozhodují ředitelé, nejvýše mohou děti vyjet do Českého Švýcarska na pět dní. Škola má nárok na dotaci ve výši 200.000 korun a dětské domovy na 100.000 korun.