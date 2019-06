Turistický vlak Cyklo Brdy bude v létě jezdit až do Blatné

Praha - Víkendový vlak Cyklo Brdy začne od neděle podle nového jízdního řádu jezdit až do Blatné v Jihočeském kraji. Vlak bude vozit historická lokomotiva. Dnes o tom v tiskové zprávě informovali zástupci pražské středočeské integrované dopravy. Letní jízdní řád, který začne platit od 9. července, upraví provoz i řady klasických autobusových i železničních spojů.

Turistický vlak Cyklo Brdy, který vypravují České dráhy ve spolupráci s podniky integrované dopravy do hojně navštěvované krajiny Brd, dosud jezdí z Prahy přes Beroun a Příbram do Březnice. Po nedělním prodloužení trasy se stane jediným přímým spojem z Prahy do Blatnice. Vlak využívají hlavně turisté a také cyklisté pro výlety. Má místa pro 232 cestujících, kteří si s sebou mohou vzít až 41 kol. Vlak jezdí v letní sezoně ráno z Prahy každou sobotu, neděli a svátek v 08:37 a zpět do Prahy přijíždí po 19:00. Na území Prahy a Středočeského kraje budou ve vlaku vedle jízdenek platit i jízdenky Pražské integrované dopravy, v Jihočeském kraji už pouze jízdné státního dopravce.

Vlak táhne vždy historická lokomotiva Bardotka. "Zážitek tak bude už samotná jízda vlakem, a to nejenom pro železniční fandy. V běžném provozu se tyto unikátní lokomotivy, které se vyráběly před půl stoletím, objevují už jen velmi zřídka," uvedl ředitel Regionálního obchodního centra ČD Jakub Goliáš.

V první den provozu vlaku budou v Blatné uspořádány pro zájemce také komentované prohlídky lokomotivy i místního depa Českých drah.

Jízdní řád v létě upraví i další dopravci. České dráhy od neděle prodlouží spoj Railjet z Prahy až do Bratislavy. Státní dopravce také přidá nové sezónní spoje do Tater a k Baltskému moři a upraví odjezdové časy na některých linkách. RegioJet posílí zejména autobusové spoje například do Krakova, které budou nově zastavovat v Katovicích. Další posílení soukromý dopravce plánuje na sezónních linkách do Českého Krumlova nebo do chorvatského Splitu. Na železnici pak zvýší počet míst ve vytížených vlacích. Leo Express od června začne jezdit denně mezi Prahou a Krakovem, na který bude nově navazovat autobus do Lvova. Dopravce rozšíří i minibusové linky. FlixBus posílí linky o desítky spojů týdně. Frekvenci spojů zvýší zejména mezi Prahou a Brnem, Libercem nebo Karlovými Vary. Na některých linkách přidá i nové zastávky.