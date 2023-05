Turisté zřejmě neprodělají, když koruny před dovolenou smění již nyní

Praha - Česká měna je v současnosti velmi silná, takže turisté zřejmě neprodělají, když před letní dovolenou smění koruny za eura nyní. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Upozornili na výrazné oslabení egyptské libry a turecké liry. Česká měna se v úterý odpoledne obchodovala za 23,70 Kč/EUR a 21,98 Kč/USD, vyplývá z dat serveru Patria Online.

"Česká koruna je aktuálně velmi silná, a proto se dá v obecné rovině říci, že v případě potřeby výměny za jinou měnu jsme ve velmi dobrém období. S velkou pravděpodobností se situace do prázdnin už více nezlepší, takže není důvod směnu odkládat," řekl ČTK provozní ředitel společnosti Fingo Jan Walter.

Pokud lidé v létě zamíří do prostoru eurozóny nebo USA, může pro ně být vhodné směnit koruny již nyní, souhlasil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Z oblíbených letních destinací, jako je Chorvatsko, Španělsko, Itálie, Francie nebo Řecko, mají všechny země stejnou měnu, tedy euro. Při pohledu na krátkodobý vývoj koruny k euru je podle Lajska patrné, že koruna přestala posilovat. Během dubna kurz atakoval téměř hranici 23 Kč za euro, a koruna tak nebyla daleko od historického minima. Z pohledu na dlouhodobý vývoj kurzů koruny k euru i k dolaru je patrné, že česká měna je stále nadprůměrně silná, dodal.

Ekonom Cyrrusu Vít Hradil nedávné oslabování kurzu české koruny vůči euru považuje za návrat k realistickým hodnotám. V letních měsících očekává ještě další mírné oslabení české měny, mohla by se podle něj blížit hranici kurzu 24,00 Kč/EUR. Naproti tomu kurz eura vůči dolaru momentálně vidí jako přehnaně lichotivý pro americkou měnu, takže předpokládá postupný posun směrem k 1,10 EUR/USD. Pro kurz dolaru vůči koruně to znamená mírné zlepšení ve prospěch české měny, která by se v létě mohla nacházet poblíž 21,80 Kč za dolar. Pro účely výměny korun za eura považuje aktuální kurz za příznivý, zatímco s nákupy dolarů podle něj není důvod spěchat.

Velmi zajímavá může být pro všechny občany ČR dovolená v Turecku, míní Lajsek. Tamní měna totiž v posledních letech výrazně oslabila. Zatímco před pěti lety stála turecká lira pět korun, nyní jsou tyto měny prakticky rovnocenné. Aktuální kurz je blízko ročnímu minimu a může být tak ideální pro směnu.

Další oblíbenou destinací Čechů v létě je Egypt, i tato země podle Lajska bojuje s velmi vysokou inflací. Výkon egyptské libry je jeden z nejhorších ze všech měn v tomto roce, upozornil. Před rokem byla jedna libra za 1,25 Kč, nyní postačí 70 haléřů. Egypt podle analytika doplácí na růst cen potravin, tato severoafrická země byla jedním z největších dovozců pšenice z Ukrajiny a Ruska, které během loňska výrazně zdražily. Přes stále vysokou inflaci je podle Lajska možné, že centrální banka sáhne ke snížení úrokových sazeb, po kterém by libra mohla dále oslabit. Cestujícím do Egypta se tak může vyplatit s výměnou peněz ještě pár týdnů vyčkat, řekl.