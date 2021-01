Turisté zcela zaplnili parkoviště na Šerlichu v Orlických horách

Deštné v Orlických horách (Rychnovsko) - Turisté a běžkaři dnes do 09:00 zcela zaplnili parkoviště na Šerlichu pod hřebenem Orlických hor. Policie dopravu řídí tak, aby zůstala průjezdná silnice z Deštného v Orlických horách přes Šerlich do Orlického Záhoří. Ve střediscích Krkonoš v Královéhradeckém kraji problémy s dopravou dnes ráno nebyly. ČTK to řekla mluvčí policie Eliška Majerová.

"Parkoviště jsou plná. Po silnici přes Šerlich je možný jen průjezd. Policejní hlídky jsou na místě," řekla mluvčí. V minulosti, například 1. ledna, neukáznění řidiči na Šerlichu parkovali podél silnice a blokovali dopravu. Po silnici měli problém projet i silničáři.

Horské sedlo pod Šerlichem je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. K atraktivnosti lokality přispěla i nedávno otevřená rozhledna na Velké Deštné, ke které se lze nejsnáze dostat právě ze sedla pod Šerlichem.

Na Šerlichu byla dnes ráno mlha a teplota se pohybovala kolem minus jednoho stupně Celsia. Na hřebeni Orlických hor leží téměř půl metru sněhu.

Obec Deštné v Orlických horách několik let usiluje o rozšíření parkoviště v horském sedle mezi Šerlichem a Velkou Deštnou, jehož kapacita je zvláště v zimní sezoně nedostatečná.