Turisté vyrazili na Pravčickou bránu, otevřela se po dvou měsících

Hřensko (Děčínsko) - Turisté dnes poprvé po dvou měsících vyrazili na Pravčickou bránu v požárem zasaženém národním parku České Švýcarsko. Parkoviště u restaurace Klepáč bylo dopoledne plné. Na oblíbenou turistickou atrakci vyrazily stovky Čechů i cizinců, zjistil na místě fotoreportér ČTK. Výletníci se na Pravčickou bránu dostanou po ode dneška zpřístupněné cestě ze Hřenska. Kromě toho skončil noční zákaz vstupu do parku a také se otevřela stezka z Mezní Louky přes vrch Větrovec na Malou Pravčickou bránu. Z oblíbených cílů zůstanou nepřístupné soutěsky řeky Kamenice a Gabrielina stezka. Dál platí i zákaz vstupu na požářiště, sdělil ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.

"Dá se očekávat, že pokud bude hezké počasí, tak se na Pravčickou bránu vydá mnoho lidí," sdělil Salov. Výletníci podle něj nemusí mít obavy o své bezpečí, geologové a těžaři cestu spravovali posledních několik týdnů. Výletníci však mají věnovat zvýšenou pozornost informačním tabulím a vymezovacím páskám.

Zámeček Sokolí hnízdo u Pravčické brány bude fungovat v omezeném režimu do konce října. Jeho majitelé na sociálních sítích uvedli, že požár poničil elektrickou přípojku a vodovodní řad. Poškozená je i lanovka. "Už to máme skoro opravené," uvedli majitelé, kteří založili transparentní účet, kam budou do konce roku převádět po odečtení daní a přímých nákladů veškeré příjmy. Chtějí totiž vylepšit areál i jeho okolí.

Zajištění bezpečnosti v soutěskách i na Gabrielině stezce potrvá dlouho. "Je to více než šestikilometrový úsek trasy a současně se bude pracovat také na soutěskách, takže jsou tam kapacitní omezení," uvedl Salov. Pracovníci se musí vypořádat s poškozenými stromy, řada je vyvrácená a hrozí pád, jiné mají narušené kořenové systémy. Kromě toho hrozí také pád kamenů.

Správa čeká na vyjádření České geologické služby k oběma turistickým cílům, podle toho zvolí další postup. Podle Salova by mohla práci na sanaci turistických atrakcí usnadnit zima. "Nevíme, co přinese zima, deště, mráz, takže tam se ještě nejspíš spousta věcí pohne. Může pomoci i čas, že tam trošku něco popadá samo od sebe," doplnil mluvčí.

Policie vyšetřuje požár jako obecné ohrožení. Pravděpodobně vznikl v Malinovém dole. Kriminalisté se vypravili i na požářiště, kde pracovali zhruba do poloviny září. ČTK to řekla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Podle ní bude prověřování události trvat zřejmě ještě několik měsíců. "Kriminalisté si vyžádali odborná vyjádření a vyžádají si i další vyjádření a znalecké posudky," uzavřela Kubíčková.

Požár se rozšířil na více než 1000 hektarů. Vystřídalo se u něj zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Celkové škody správa parku odhaduje na 100 milionů korun. Obyvatelé z několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.