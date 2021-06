Turisté se vracejí na středočeské památky, je první víkend letošní sezony

Křivoklát (Rakovnicko) - Turisté se pomalu vracejí na středočeské památky. Dnes je první víkend letošní návštěvnické sezony, která začala v úterý za dodržování protipandemických opatření. Podle některých oslovených kastelánů je na hodnocení ještě brzy, zájem turistů ukážou až následující týdny, ale už nyní na některých památkách turistů přibývá.

Fotogalerie

"Je to poplatné tomu omezení, které se děje, máme možnost provádět jenom devět lidí na jednu prohlídku," řekl dnes ČTK kastelán hradu Křivoklát na Rakovnicku Petr Slabý. Podle něj tak dosavadní denní návštěvnost činila kolem 60 lidí, běžně to byly stovky. Dnes dopoledne návštěvnost hradu podle pokladní určitě přesáhla stovku a další zájemci přicházejí. "Vypadá to moc dobře, chodí hodně lidí, akorát jak máme omezený počet osob na prohlídkách, tak je to hned plné," dodala.

Například na zámku Veltrusy na Mělnicku jsou lidem k dispozici i prohlídky s virtuálním průvodcem, kterého si stáhnou do svého mobilního telefonu. Samoobslužnou variantu podle kastelána Pavla Eclera návštěvníci velmi kvitují. "Teď od víkendu začneme i okruhy s průvodcem," uvedl kastelán s tím, že je během víkendu zámek připravený i na stovky návštěvníků, a pokud dorazí, nebudou nikde čekat ve frontách. V nabídce je mimo jiné i cykloprohlídka. Podle Eclera si lidé začínají na otevření památek zvykat a postupně na zámek přicházejí.

Kastelána zámku Loučeň na Nymbursku Vratislava Zákoutského zájem veřejnosti překvapil. "I ve všední den máme třeba čtyři komentované prohlídky, to jsem nečekal,“ řekl Zákoutský. Na dnešek jsou objednané dokonce tři autobusy s lidmi, kteří budou mít o prohlídku zámku zájem. Denně do zámeckého areálu dorazí desítky lidí, o víkendech i stovky.

Nad očekávání je také zájem ze strany škol, které se podle Zákoutského rychle přizpůsobily situaci a začaly pořádat na zámek výlety. Již několik školních skupin Loučeň navštívilo, další jsou objednané na příští týden.

Do skupiny deseti lidí včetně průvodce nemusí mít podle něj lidé potvrzení o negativním testu, větší skupiny se musí negativními výsledky testů prokazovat. Potvrzení musí zámek vyžadovat také po školách, které ale žáky testují standardně.