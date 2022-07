Turisté se v Českém Švýcarsku snažili dostat na Pravčickou bránu

Hřensko - Tři turisté se v sobotu pokusili v Českém Švýcarsku zasaženém rozsáhlým lesním požárem dostat na Pravčickou bránu. Policie dva muže a jednu ženu vykázala, uvedli policisté na twitteru. Strážci národního parku v sobotu také odhalili, že si turisté v lese rozdělali oheň, řekl dnes ČTK a České televizi ředitel správy národního parku Pavel Benda. V Českém Švýcarsku hoří les dnes osmý den.

"I přes naše opakované apely se včera (v sobotu) v podvečer dva nezodpovědní muži a jedna žena vydali na Pravčickou bránu, a to přes dosud neuhašená místa. Policisté je z národního parku vykázali a naposledy věc vyřešili domluvou," uvedla policie. Případná další porušení platné legislativy budou policisté řešit oznámením k projednání ve správním řízení, kde hrozí pokuta až 100.000 korun.

Nepotvrzené informace o turistech na Pravčické bráně měl i Benda. "Zprostředkovaně mám informaci, že na Pravčické bráně byla skupinka turistů. Přístup je z české strany obšancovaný, možná se tam dostali z Německa, ale nemohu to potvrdit," řekl Benda.

Strážci podle něj v lese nalezli také místo, kde si lidé rozdělávali oheň, ačkoliv nedaleko zuří lesní požár a rozdělávaní ohňů je zakázáno. "Mám zprávu od strážců, nevím teď, zda je přímo našli na místě, nebo nalezli už jen ohniště," řekl Benda. "Je naprosto neuvěřitelné, co prostě takováto skupina lidí dokáže, a je mi z toho smutno. Pro to já opravdu nemám nějaké vysvětlení, lidská blbost je s dovolením opravdu nekonečná a bojovat s lidskou blbostí je předem ztracený boj," dodal.

Noc na dnešek byla podle Bendy zatím zřejmě nejklidnější. "Déšť ale situaci moc nepomohl, nebyl vydatný, byl krátkou dobu. Příznivější bylo, že těm lidem v terénu se pracovalo líp, nebylo vedro," řekl Benda.

Správa národního parku ve spolupráci s hejtmanstvím podle něj zajišťuje pro zasahující hasiče stravu, potřeba je zajistit asi 1000 porcí jídel. "Logisticky je to mimořádně náročné. Musím poděkovat všem, kteří sponzorsky dodávají potraviny," řekl Benda.

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.