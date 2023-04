Turisté se 20. května vydají na trasy 56. ročníku pochodu Praha-Prčice

Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Příznivci turistiky se v sobotu 20. května vydají na trasy 56. ročníku dálkového pochodu Praha-Prčice. Podobně jako loni je nutná elektronická registrace předem. Nebude tak možné se zaregistrovat až na startu v den pochodu. Registrace bude na stránkách pochodu spuštěna 1. května v 10:00 a potrvá do 18. května do 24:00, informovala dnes ČTK za pořadatele Dana Horáková.

Zájemce provede registrací jednoduchý návod a po zaplacení startovného na účet obdrží e-mail s potřebnými údaji. Na startu po předložení potvrzujícího e-mailu dostane mapu s místem na razítka z kontrolních stanovišť. Registrovaní pochodníci uvedení na jedné registraci (QR kódu) musejí vyrážet společně a pouze z vybraného startu. Startovné činí 40 Kč za každého účastníka.

Trasy pro pěší měří od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část tras je vyhrazena pro cyklisty. Z cíle v Prčici pojede kyvadlová doprava do železniční zastávky Heřmaničky. Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic bude zajištěn autobusy odjíždějícími z náměstí v Sedlci. Podrobnosti se zájemci dozvědí na webových stránkách www.praha-prcice.cz.

Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966, kdy se kolem 500 turistů vydalo překonat vzdálenost 100.000 loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům. V době covidové pandemie se akce nekonala. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 17.500 lidí.