Turisté opět zaplnili parkoviště na Šerlichu na Rychnovsku, policie řídí dopravu

Ilustrační foto - Do Orlických hor se 20. února 2021 vypravilo velké množství turistů. Chtějí využít hezkého počasí a dobrých sněhových podmínek pro běžecké lyžování. Policisté příval návštěvníků musí řídit. Na snímku je plné parkoviště na Šerlichu v Deštném na Rychnovsku. PR/Policie ČR

Deštné v Orlických horách (Rychnovsko) - Parkoviště v oblasti Šerlichu v Orlických horách se dnes stejně jako v sobotu zaplnila auty turistů a běžkařů. Policie řídí dopravu, na přístupovou silnici od Deštného a také od Orlického Záhoří pouští jen auta, která projíždějí. ČTK to dnes ráno řekla mluvčí krajské policie Eliška Majerová. Parkoviště v horském sedle mezi Šerlichem a Velkou Deštnou se zaplnila kolem 8:30.

"V sedle na Šerlichu policie řídí dopravu, aby zůstala průjezdná silnice z Deštného v Orlických horách přes Šerlich do Orlického Záhoří. Dnes se tam parkoviště zaplnila dříve než v sobotu," řekla dnes ČTK Majerová.

Podle ní by turisté, kteří míří na hřebeny v okolí Šerlichu, měli nechat auto zaparkované v Deštném a odtud využít kyvadlovou autobusovou dopravu.

Na hřebenech Orlických hor bylo dnes jasno, u Šerlichu kolem čtyř stupňů pod nulou a asi 15 centimetrů zmrzlého sněhu. Horské sedlo mezi Šerlichem a Velkou Deštnou, kudy prochází důležitá regionální silnice spojující Deštné s Orlickým Záhořím, je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. Na hřebenech Orlických hor jsou upraveny desítky kilometrů běžkařských tratí.

Turisté vyrazili ve velkém také do Krkonoš. "Policie situaci monitoruje, zatím tam žádné komplikace v dopravě nejsou," řekla dnes ČTK Majerová.

V Orlických horách a v Krkonoších by se mělo během dne postupně zatáhnout, mělo by být oblačno až zataženo, v údolích místy nízká oblačnost, večer může sněžit. Nejvyšší denní teploty se budou v Orlických horách pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, v Krkonoších má mrznout celý den. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude zesilovat, večer může v nárazech dosahovat rychlosti přes 60 km/h.