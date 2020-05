Turisté nemusí na Pražském hradě platit vstupné

Praha - Návštěvníci historických objektů či výstav na Pražském hradu nemusí od dneška do pondělí platit vstupné. Zdarma se tak mohou podívat například do Vladislavského sálu, svatovítské katedrály či Zlaté uličky. Vedení Pražského hradu tak chce povzbudit turistický ruch na nejnavštěvovanější památce České republiky.

Pražský hrad je po koronavirové uzavírce znovu otevřen od pondělí. Před krizí kolem pandemie koronaviru denně Hrad navštěvovaly tisíce lidí. Velkou část z nich tvořili zahraniční turisti, kteří nyní do Česka nepřijíždí. Vedení Kanceláře prezidenta republiky chce proto nalákat více českých návštěvníků.

Lidé si ode dneška do pondělí nemusí na Hradě kupovat vstupenky do Starého královského paláce, katedrály sv. Víta, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky, Rožmberského paláce, na expozici Příběh Pražského hradu, Svatovítský poklad a výstavu v Královském letohrádku.

Areál Hradu je otevřený od 06:00 do 22:00, dočasně vedení Kanceláře prezidenta republiky zrušilo plošné vstupní kontroly. I nadále je ale zakázáno vstupovat do Hradu s nebezpečnými předměty.

Návštěvnické objekty a výstavy jsou otevřeny od 10:00 do 18:00, turisté mohou přicházet bez registrace. Svatovítská katedrála ale bude mít od pátku do neděle z liturgických důvodů omezený provoz, otevírací dobu lidé naleznou na www.hrad.cz.

Návštěvníci musí dodržovat předepsané hygienické předpisy, například musí mít ve vnitřních prostorách zakrytá ústa nebo si musí dezinfikovat ruce. Pracovníci Hradu také budou dohlížet na to, aby na jednom místě nebylo příliš mnoho lidí. Podle vládního doporučení Hrad stanovil maximální kapacitu svých objektů tak, aby na deset metrů čtverečních připadla jedna osoba. Do katedrály sv. Víta tak bude vpuštěno v jeden okamžik nejvíce 250 lidí, do Vladislavského sálu 200, do Zlaté uličky 130.

V sobotu a v neděli si lidé budou moct prohlédnout na třetím hradním nádvoří automobily, která užívá prezident a jeho doprovod.