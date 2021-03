Turín v nastavení otočil dohrávku italské ligy se Sassuolem

Turín - Fotbalisté FC Turín otočili v závěrečné čtvrthodině zápas se Sassuolem a po výhře 3:2, o níž rozhodl ve druhé minutě nastavení svou druhou trefou Simone Zaza, se v tabulce italské ligy odpoutali ze sestupové zóny. Navíc oproti soupeřům za sebou odehráli o zápas méně kvůli nucené koronavirové pauze z konce února.

Do dohrávky 24. kola vstoupili v Turíně lépe hosté a po dvou brankách Domenica Berardiho vedli ve 38. minutě 2:0. Další šance už ale Sassuolo neproměnilo a domácí je v druhém poločase potrestali. Zaza se poprvé trefil v 77. minutě jen pět minut poté, co přišel na hřiště jako střídající hráč. Deset minut na to se o vyrovnání postaral Rolando Mandragora a Zaza v nastavení obrat završil.

Turín zvítězil po dvou porážkách a na 17. místě má náskok jednoho bodu na sestupové příčky. Sassuolo zůstalo osmé a promarnilo šanci přiblížit se pohárovým místům. Od šestého AS Řím ho dělí jedenáct bodů.

Italská fotbalová liga - 24. kolo:

FC Turín - Sassuolo 3:2 (77. a 90.+2 Zaza, 87. Mandragora - 6. a 38. Berardi).

Tabulka:

1. Inter Milán 27 20 5 2 65:26 65 2. AC Milán 27 17 5 5 50:31 56 3. Juventus Turín 26 16 7 3 54:22 55 4. Bergamo 27 15 7 5 63:34 52 5. Neapol 26 16 2 8 56:29 50 6. AS Řím 27 15 5 7 51:40 50 7. Lazio Řím 26 14 4 8 42:37 46 8. Sassuolo 27 10 9 8 45:44 39 9. Hellas Verona 27 10 8 9 36:32 38 10. Udine 27 8 9 10 30:35 33 11. Sampdoria Janov 27 9 5 13 37:42 32 12. Boloňa 27 8 7 12 36:42 31 13. Fiorentina 27 7 8 12 33:42 29 14. FC Janov 27 6 10 11 28:39 28 15. Spezia 27 6 8 13 34:50 26 16. Benevento 27 6 8 13 27:52 26 17. FC Turín 26 4 11 11 39:49 23 18. Cagliari 27 5 7 15 30:46 22 19. Parma 27 3 10 14 25:52 19 20. Crotone 27 4 3 20 30:67 15